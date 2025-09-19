РФ построила новую площадку для запуска "шахедов": она всего в 35 км от границы с Украиной (фото)

Россияне построили в Брянской области новую площадку для запуска ударных дронов типа "шахед" по Украине.

Эта площадка располагается на расстоянии 35 километров от границы с Украиной, сообщил OSINT-аналитик Брэдли Африк.

"Россия недавно построила новую базу для запуска беспилотников в Брянской области, всего в 35 километрах от границы с Украиной", — говорится в заметке Африка.

Он также обнародовал спутниковые снимки, на которых видно разветвленный пусковой комплекс, расположенный между селами Война, Олешек, Голишина, Живой Ключ и Мартыновка в Брянской области.

Фото новой площадки для запуска "шахедов" в Брянской области Фото: соцмережі

В то же время эксперты проекта Милитарный указали, что на объекте уже построены четыре складские зоны, спрятанные в высоких капонирах, внутри которых заметны конструкции, похожие на навесы.

Также обустроены два пусковых участка с катапультами.

"Подобные площадки российские войска систематически возводят как в приграничных районах, так и на временно оккупированных территориях Украины", — отметили в издании.

Напомним, в августе спутник показал готовые площадки для "шахедов" РФ в Донецком аэропорту.

Фокус также писал о том, что ВС РФ запускают реактивные дроны-камикадзе "Шахед" с полигона в Приморско-Ахтарске.