Лететь 50 км: спутник показал готовые площадки для "Шахедов" РФ в Донецком аэропорту (фото)

Близкое "соседство" пусковых площадок дронов-камикадзе "Шахед" может представлять серьезную угрозу для Украины, поскольку сокращается время, которое Киев имеет для реагирования на атаки и защиты.

Российские оккупанты начали строить новую площадку для запуска "Шахедов" в районе разрушенного Донецкого аэропорта несколько недель назад. Это обнаружили спутниковые снимки, пишет Business Insider.

Новые спутниковые снимки показывают, что Россия установила несколько пусковых установок для беспилотников на взлетно-посадочной полосе аэропорта вблизи линии фронта. Изображение, сделанное компанией Maxar Technologies показывает пусковые рельсы и склады для хранения дронов в главном аэропорту Донецка.

Такое близкое "соседство" может представлять серьезную угрозу для Украины, поскольку их быстрый подрост сокращает время, которое Киев имеет для реагирования на атаки и защиты от них, говорится в статье. В то же время, эксперты видят в этом и положительный момент. Объясняется, что Украина может поражать такие площадки, поскольку они расположены на небольшом расстоянии.

Шахеды РФ — новая площадка на Донецком аэродроме

"Шахеды" РФ — что известно о пусковых площадках

Медиа пояснило, что впервые о новых пусковых для "Шахедов" РФ сообщила украинская разведывательная группа открытых источников Cyberboroshno. В начале августа OSINTеры выяснили, что Россия построила инфраструктуру на взлетно-посадочной полосе Донецкого аэропорта для запуска "Шахедов". При этом спутниковые фото Maxar показали, что строительство пусковых позиций в Донецком аэропорту началось между концом мая и началом июня, и с тех пор эта инфраструктура продолжает расширяться.

"Расположение пусковых площадок для беспилотников большой дальности ближе к линии фронта сократит время реакции украинских систем противовоздушной обороны", — заявили ранее аналитики Института изучения войны, американского аналитического центра.

Две пусковые площадки, окруженные складскими помещениями, в Донецком аэропорту 17 августа 2025 года. Спутниковое фото: Maxar Technologies

В статье подытожили, что дальнейшее использование Россией оккупированной Украины для таких ударов будет все больше угрожать как Украине, так и НАТО, если Россия продолжит оккупацию этой территории

На карте DeepState можно установить ориентировочное расстояние от пусковых "Шахедов" до линии фронта. Видим, что дронам придется пролететь всего лишь около 50 км.

Шахеды РФ — какое расстояние до пусковых в Донецке Фото: DeepState

Напомним, что ранее сообщалось, что РФ строит пусковые площадки для запуска дронов-камикадзе "Шахед" и ей на это хватает несколько месяцев. Такая скорость позволяет создать полигоны в любой части РФ за минимальный срок для того, чтобы украинская разведка не могла фиксировать их пуски ударных БпЛА.

Ранее дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.