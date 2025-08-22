Летіти 50 км: супутник показав готові майданчики для "Шахедів" РФ у Донецькому аеропорту (фото)

Близьке "сусідство" пускових майданчиків дронів-камікадзе "Шахед" може становити серйозну загрозу для України, оскільки скорочується час, який Київ має для реагування на атаки та захисту.

Related video

Російські окупанти почали будувати новий майданчик для запуску "Шахедів" в районі зруйнованого Донецького аеропорту кілька тижнів тому. Це виявили супутникові знімки, пише Business Insider.

Нові супутникові знімки показують, що Росія встановила кілька пускових установок для безпілотників на злітно-посадковій смузі аеропорту поблизу лінії фронту. Зображення, зроблене компанією Maxar Technologies показує пускові рейки та склади для зберігання дронів у головному аеропорту Донецька.

Таке близьке "сусідство" може становити серйозну загрозу для України, оскільки їхній швидкий підліт скорочує час, який Київ має для реагування на атаки та захисту від них, ідеться у статті. Водночас, експерти бачать в цьому і позитивний момент. Пояснюється, що Україна може уражати такі майданчики, оскільки вони розташовані на невеликій відстані.

Шахеди РФ - новий майданчик на Донецькому аеродромі

"Шахеди" РФ — що відомо про пускові майданчики

Медіа пояснило, що вперше про нові пускові для "Шахедів" РФ повідомила українська розвідувальна група відкритих джерел Cyberboroshno. На початку серпня OSINTери з'ясували, що Росія побудувала інфраструктуру на злітно-посадковій смузі Донецького аеропорту для запуску "Шахедів". При цьому супутникові фото Maxar показали, що будівництво пускових позицій у Донецькому аеропорту розпочалося між кінцем травня та початком червня, і з того часу ця інфраструктура продовжує розширюватися.

"Розташування пускових майданчиків для безпілотників великої дальності ближче до лінії фронту скоротить час реакції українських систем протиповітряної оборони", — заявили раніше аналітики Інституту вивчення війни, американського аналітичного центру.

Два пускові майданчики, оточені складськими приміщеннями, в Донецькому аеропорту 17 серпня 2025 року. Супутникове фото: Maxar Technologies

У статті підсумували, що подальше використання Росією окупованої України для таких ударів дедалі більше загрожуватиме як Україні, так і НАТО, якщо Росія продовжить окупацію цієї території

"Російські війська запускають далекобійні ударні безпілотники з окупованої України, і подальше використання Росією окупованої України для таких ударів дедалі більше загрожуватиме" як Україні, так і НАТО, якщо РФ і далі продовжить захоплювати території", — написало Business Insider.

На карті DeepState можна встановити орієнтовну відстань від пускових "Шахедів" до лінії фронту. Бачимо, що дронам доведеться пролетіти всього лиш близько 50 км.

Шахеди РФ - яка відстань до пускових в Донецьку Фото: DeepState

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ будує пускові майданчики для запуску дронів-камікадзе "Шахед" і їй на це вистачає кілька місяців. Така швидкість дозволяє створити полігони у будь-якій частині РФ за мінімальний термін для того, щоб українська розвідка не могла фіксувати їхні пуски ударних БпЛА.

Раніше далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них.