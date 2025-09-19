РФ побудувала новий майданчик для запуску "шахедів": він лише в 35 км від кордону з Україною (фото)
Росіяни збудували у Брянській області новий майданчик для запуску ударних дронів типу "шахед" по Україні.
Цей майданчик розташовується на відстані 35 кілометрів від кордону з Україною, повідомив OSINT-аналітик Бредлі Афрік.
"Росія нещодавно побудувала нову базу для запуску безпілотників у Брянській області, лише за 35 кілометрів від кордону з Україною", — йдеться у дописі Афріка.
Він також оприлюднив супутникові знімки, на яких видно розгалужений пусковий комплекс, розташований між селами Война, Олешок, Голишина, Живий Ключ та Мартинівка у Брянській області.
Водночас експерти проєкту Мілітарний вказали, що на об’єкті вже споруджено чотири складські зони, заховані у високих капонірах, усередині яких помітні конструкції, схожі на навіси.
Також облаштовано дві пускові ділянки з катапультами.
"Подібні майданчики російські війська систематично зводять як у прикордонних районах, так і на тимчасово окупованих територіях України", — наголосили у виданні.
Нагадаємо, у серпні супутник показав готові майданчики для "шахедів" РФ у Донецькому аеропорту.
Фокус також писав про те, що ЗС РФ запускають реактивні дрони-камікадзе "Шахед" з полігону у Приморсько-Ахтарську.