40 "Шахедів" без укриття: супутник показав полігон РФ для запуску реактивних дронів (фото)

Збройні сили Російської Федерації запускають реактивні дрони-камікадзе "Шахед" з полігону у Приморсько-Ахтарську. Крім того, супутникові фото показали майданчик, на якому просто неба лежали кілька десятків безпілотників.

Ракетні прискорювачі для пуску "Шахедів" ЗС РФ залишають чорні смуги на поверхні полігону, пояснив OSINT-аналітик Бреді Африк (Brady Africk). Серія таких смуг з'явилась на нових пускових майданчиках у Приморсько-Ахтарську. Аналітик зауважив, що на інших шахедних полігонах росіяни використовують інші методи — пуски з вантажівок чи катапультами, ідеться у статті.

Бреді Африк опублікував чотири супутникових фото місцевості, з якої дрони-камікадзе летять по цілях в Україні. На двох з них добре видно близько 40 сіро-чорних плям трикутної форми — це "Шахеди", які лежать на землі, ймовірно, готові до старту. На одному зображенні бачимо близько восьми безпілотників біля складів, а іншому — близько 29-30 на місцях пуску. Аналітик також зауважив, що помітив на полігоні новозбудовані укриття. На його думку, в укриттях ЗС РФ ховають авіацію та дрони.

"Шахеди" ЗС РФ - дрони-камікадзе біля складів Фото: Бреді Африк "Шахеди" ЗС РФ - дрони поруч з пусковими майданчиками Фото: Бреді Африк

На іншій парі зображень, зроблених супутниками Maxar, — пускові майданчики для "Шахедів", пояснив OSINTер. Зокрема, на фото від 28 липня Африк помітив три нових пускових майданчики. На фото 1 серпня він детально роздивився усі деталі полігону. Аналітик позначив на фотографії зону зберігання дронів (згори), напрямок пуску, пускові направляючі, почорнілі ділянки землі, які постраждали від ракетних прискорювачів.

"Шахеди" ЗС РФ - нові пускові майданчики у Приморсько-Ахтарську Фото: Бреді Африк "Шахеди" ЗС РФ - полігон для пуску реактивних дронів Фото: Бреді Африк

OSINTер підсумував, що протягом останніх місяців ЗС РФ підтягнули пускові майданчики для "Шахедів" ближче до України. Авіабази на південному заході РФ — саме ті нові точки, з яких відбуваються пуски дронів-камікадзе.

"Шахеди" ЗС РФ — що відомо про реактивні дрони

Зазначимо, у липні-серпні 2025 року військові експерти, а згодом, і Повітряні сили ЗСУ, повідомили, що ЗС РФ почали застосовувати для ударів по Україні реактивні дрони-камікадзе "Шахед". Одна з таких атак відбулась, наприклад, по Києву 31 липня: один з засобів ураження вдарив по багатоповерхівці, загинули десятки людей.

Тим часом експерти пояснили, чим особливі реактивні "Шахеди" і чи слід їх боятись. З'ясувалось, що цей тип безпілотника летить з вищою швидкістю, ніж інші аналоги без реактивної тяги. З іншого боку, вони повинні нести паливо, отже, несуть меншу бойову частину і на меншу відстань. Військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, що пристрої рухаються у тричі швидше за мобільні вогневі групи й росіяни намагаються перевірити, як з ними можуть впоратись українські дрони-перехоплювачі.

Нагадуємо, у серпні аналітик розповів про різні новітні способи збивання дронів "Шахед" ЗС РФ: середі іншого, розповів про лазерну зброю.