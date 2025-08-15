40 "Шахедов" без укрытия: спутник показал полигон РФ для запуска реактивных дронов (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации запускают реактивные дроны-камикадзе "Шахед" с полигона в Приморско-Ахтарске. Кроме того, спутниковые фото показали участок, на котором под открытым небом лежали несколько десятков беспилотников.

Ракетные ускорители для пуска "Шахедов" ВС РФ оставляют черные полосы на поверхности полигона, пояснил OSINT-аналитик Брэди Африк (Brady Africk). Серия таких полос появилась на новых пусковых площадках в Приморско-Ахтарске. Аналитик отметил, что на других шахедных полигонах россияне используют другие методы — пуски с грузовиков или катапультами, говорится в статье.

Брэди Африк опубликовал четыре спутниковых фото местности, с которой дроны-камикадзе летят по целям в Украине. На двух из них хорошо видно около 40 серо-черных пятен треугольной формы — это "Шахеды", которые лежат на земле, вероятно, готовые к старту. На одном изображении видим около восьми беспилотников возле складов, а другом — около 29-30 на местах пуска. Аналитик также отметил, что заметил на полигоне вновь построенные укрытия. По его мнению, в укрытиях ВС РФ прячут авиацию и дроны.

"Шахеды" ВС РФ — дроны-камикадзе возле складов Фото: Брэди Африк "Шахеды" ВС РФ — дроны рядом с пусковыми площадками Фото: Брэди Африк

На другой паре изображений, сделанных спутниками Maxar, — пусковые площадки для "Шахедов", пояснил OSINTер. В частности, на фото от 28 июля Африк заметил три новых пусковых площадки. На фото 1 августа видно рассмотрел все детали полигона. Аналитик обозначил на фотографии зону хранения дронов (сверху), направление пуска, пусковые направляющие, почерневшие участки земли, которые пострадали от ракетных ускорителей.

"Шахеды" ВС РФ — новые пусковые площадки в Приморско-Ахтарске Фото: Брэди Африк "Шахеды" ВС РФ — полигон для пуска реактивных дронов Фото: Брэди Африк

OSINTер подытожил, что в течение последних месяцев ВС РФ подтянули пусковые площадки для "Шахедов" ближе к Украине. Авиабазы на юго-западе РФ — именно те новые точки, с которых происходят пуски дронов-камикадзе.

"Шахеды" ВС РФ — что известно о реактивных дронах

Отметим, в июле-августе 2025 года военные эксперты, а впоследствии, и Воздушные силы ВСУ, сообщили, что ВС РФ начали применять для ударов по Украине реактивные дроны-камикадзе "Шахед". Одна из таких атак состоялась, например, по Киеву 31 июля: одно из средств поражения ударило по многоэтажке, погибли десятки людей.

Между тем эксперты объяснили, чем особые реактивные "Шахеды" и следует ли их бояться. Выяснилось, что этот тип беспилотника летит с более высокой скоростью, чем другие аналоги без реактивной тяги. С другой стороны, они должны нести топливо, следовательно, несут меньшую боевую часть и на меньшее расстояние. Военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, что устройства движутся в три раза быстрее мобильных огневых групп и россияне пытаются проверить, как с ними могут справиться украинские дроны-перехватчики.

Напоминаем, в августе аналитик рассказал о различных новейших способах сбивания дронов "Шахед" ВС РФ: среди прочего, рассказал о лазерном оружии.