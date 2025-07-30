РФ впервые атаковала реактивными "Шахедами": аналитик объяснил, почему ПВО будет трудно их перехватить

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание на первое применение реактивных дронов, которыми Вооруженные силы Российской Федерации атаковали объекты в тылу Украины. Неизвестно, как с ними справились средства противовоздушной обороны — зенитные дроны и мобильные огневые группы. Обозреватель отметил, что ранее о реактивных Shahed-238 говорил Иран, при этом устройства имели скорость полтысячи км/ч.

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После первого применения реактивных дронов сложно прогнозировать, станут ли массовыми такие атаки РФ, пояснил Коваленко на странице Facebook. По его мнению, появление этого типа БПЛА связаны с применением дронов-перехватчиков, а о последствиях следует подумать уже сейчас.

Обозреватель озвучил возможную цель ВС РФ, которые применили реактивные дроны. Речь идет, вероятно, об испытаниях, во время которых должны были проверить, справятся ли с ними украинские дроны-перехватчики. Кроме того, их скорость в два-три раза выше скорости мобильных огневых групп, которые не способны их догнать. По мнению Коваленко, россияне пытаются проверить, как украинские средства ПВО справятся с таким типом угроз. Вероятно, такие дроны и дальше будут появляться во время воздушных атак и их будут применять в комплексе с другими средствами поражения.

"Не исключено, что реактивные дроны начнут применять чаще, пытаясь перегрузить нашу ПВО и истощить ее, заставляя чаще применять зенитные управляемые ракеты при отражении подобных налетов", — говорится в заметке.

Коваленко также перечислил ряд недостатков реактивных дронов и подытожил, что они вряд ли станут Wunderwaffe, которые изменят ход войны. Впрочем, по его мнению, "разбираться с целями и угрозами лучше уже сейчас".

Реактивные дроны Shahed-238 — детали

Обозреватель напомнил, что впервые о Shahed-238 заговорили иранские военные в 2023 году. Во время презентации говорилось о том, что БПЛА способны двигаться со скоростью около 550 км/ч. При этом БПЛА имели три модификации в зависимости от способа наведения на цель: по координатам, с электронно-оптическим наведением, с радиолокационным наведением. Во время российско-украинской войны пока не фиксировалось массовых случаев применения реактивных дронов, написал Коваленко. По его словам, был единственный инцидент — в январе 2024 года.

В заметке перечисляются проблемы Shahed-238:

потребляет больше топлива, поэтому будет использоваться на средних и малых расстояниях и не достанет в глубокий тыл — будет лететь "не на сотни километров";

реактивный двигатель излучает тепло, поэтому дрон легко обнаружить и сбить;

низкая маневренность, поскольку для поворота, например, на 90 градусов, Shahed-238 вынужден снижаться и уменьшать скорость.

Воздушное командование пока не комментировало появление реактивных дронов и возможности противодействия имеющимися средствами ПВО.

Что известно о ночном ударе РФ 30 июля

Воздушные силы ВСУ утром 30 июля сообщили о ночном ударе РФ и о количестве дронов и ракет, которые применили россияне для атаки по Украине. Командование сообщило, что летело 78 дронов различных моделей — "Шахедов" (ударные БПЛА) и "Гербер" (имитаторы). Отдельно отмечалось, что заметили группу реактивных БПЛА, но модель не указывалась. Направление движения этого типа дронов — в северных регионах, говорится в заметке Воздушных сил.

Реактивный дрон — информация Воздушных сил ВСУ Фото: Скриншот

Между тем именно накануне, 29 июля, о возможном появлении реактивных дронов предупредил глава Минцифры Михаил Федоров, написало "Зеркало недели". Чиновник заявил, что стоит ожидать новых модификаций БПЛА РФ, которая будет пытаться справиться с зенитными дронами-перехватчиками.

Отметим, Фокус писал о последствиях ночного удара РФ. Среди прочих, пострадал Харьков. Согласно данным военной администрации, по региону ударили дроны-камикадзе, а также десять КАБов. Взрывалось в двух районах областного центра: до десяти человек получили ранения, есть разрушения. Кроме того, около 12 часов того же дня произошел прилет в поселке Василищево под Харьковом. Чиновники пока не сообщили, какое средство поражения применила РФ, но в результате удара загорелось на 20 тыс. кв. м.

Напоминаем, 13 июля командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский предупредил о появлении реактивных дронов ВС РФ.