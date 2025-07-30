Удар под Харьковом: РФ попала по Василищеву, есть жертвы, начался пожар ІѴ уровня (видео)

Днем 30 июля Вооруженные силы Российской Федерации ударили по поселку Василищево, расположенному к югу от Харькова. Над местом удара поднялся столб дыма и начался пожар. Военная администрация сообщила об одном погибшем, а спасатели присвоили пожару четвертый уровень опасности.

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По поселку ударило пока не установленное средство поражения, сообщил глава ОГА Олег Синегубов в Telegram-канале. По его словам, ВС РФ попали по складам гражданского предприятия. Кроме погибшего, есть четверо раненых, троих из которых отправили в больницу. Кроме того, пострадали двое пожарных, добавил чиновник.

Сообщение Синегубова появилось в 15:38 30 июля. Глава ОГА уточнил, что общая площадь пострадавшего склада — 30 тыс. кв. м, а пожар охватил две трети — 20 тыс. кв. м. После удара РФ огонь быстро распространился на легковоспламеняющиеся конструкции, при этом в складах хранились "предметы гражданского назначения". Речь идет, например, о продуктах питания, отметил чиновник. В ГУ ГСЧС в Харьковской области заявили, что уровень пожара — четвертый, один из самых высоких. К тушению огня привлекли пожарный поезд, 50 спецмашин и 100 пожарных, говорится в сообщении Синегубова.

"Тип оружия, которым был нанесен удар, сейчас устанавливается. Задействованы все экстренные службы и правоохранительные органы", — написал чиновник.

Впоследствии Синегубов добавил информацию об ударе РФ по Василищеву. Согласно данным ОВА, погибший — 63-летний мужчина, госпитализированы из-за взрывных ранений — двое мужчин (65 и 74 лет) и женщина (47 лет).

"Пострадавшим оказывается необходимая помощь. На территории удара работают все профильные службы", — говорится в сообщении.

Удар РФ — что произошло в Василищеве

Первая информация об ударе РФ по Харьковской области появилась в сети около 12 часов 30 июля. В Telegram-канале городского головы Харькова Игоря Терехова в 12:05 подтвердили, что есть прилет, но взорвалось за пределами областного центра. Воздушные силы ВСУ не предупреждали о баллистической угрозе во время, когда произошел удар РФ, свидетельствуют предупреждения командования в Telegram. Было сообщение об угрозе авиаудара на юго-восточном направлении, а в 12:15 — информация об обнаружении разведывательного дрона. Об угрозе "Искандера" или иного средства поражения, информации не было.

Тем временем об ударе РФ по Василищевой написали в канале Харьковской областной прокуратуры. Правоохранители подтвердили воздушную атаку и опубликовали кадры с места инцидента. Среди прочего, на видео попали мелкие обломки, вероятно, ракеты, которой ударили россияне. Также видим складское помещение с пронумерованными ангарами, которые почернели от пожара.

Удар РФ — обломки средства поражения, которое ударило по Василищеву Фото: Скриншот Удар РФ — пожар на складе в Василищеве под Харьковом 30 июля Фото: Скриншот

Спустя почти четыре часа после взрыва в Василищеве под Харьковом ГСЧС сообщило, что пожар локализовали, а на месте продолжают работу пиротехники и пожарные.

Отметим, днем 30 июля Фокус писал об ударе РФ по Харькову. Как заявил городской голова и глава военной администрации, областной центр и несколько ближайших районов пострадали от атаки двух "Шахедов" и десяти управляемых авиабомб.

Напоминаем, 25 июля россияне обстреляли Харьков и попали по больнице в Индустриальном районе.