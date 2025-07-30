Удар під Харковом: РФ влучила по Василищеву, є жертви, почалась пожежа ІV рівня (відео)

Вдень 30 липня Збройні сили Російської Федерації вдарили по селищу Василищеве, розташованому на південь від Харкова. Над місцем удару здійнявся стовп диму та почалась пожежа. Військова адміністрація повідомила про одного загиблого, а рятувальники присвоїли пожежі четвертий рівень небезпеки.

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По селищу вдарив поки не встановлений засіб ураження, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі. З його слів, ЗС РФ поцілили по складах цивільного підприємства. Крім загиблого, є четверо поранених трьох з яких відправили до лікарні. Крім того, постраждали двоє пожежників, додав посадовець.

Допис Синєгубова з'явився о 15:38 30 липня. Глава ОВА уточнив, що загальна площа постраждалого складу — 30 тис. кв. м, а пожежа охопила дві третини — 20 тис. кв. м. Після удару РФ вогонь швидко поширився на легкозаймисті конструкції, при цьому у складах зберігались "предмети цивільного призначення". Ідеться, наприклад, про продукти харчування, зауважив посадовець. У ГУ ДСНС у Харківській області заявили, що рівень пожежі — четвертий, один з найвищих. До гасіння вогню залучили пожежний потяг, 50 спецмашин та 100 пожежників, ідеться у дописі Синєгубова.

"Тип зброї, якою було завдано удар, наразі встановлюється. Задіяні всі екстрені служби та правоохоронні органи", — написав посадовець.

Згодом Синєгубов додав інформацію про удар РФ по Василищеву. Згідно з даними ОВА, загиблий — 63-річний чоловік, госпіталізовано через вибухові поранення — двоє чоловіків (65 та 74 років) та жінка (47 років).

"Постраждалим надається необхідна допомога. На території удару працюють усі профільні служби", — ідеться у дописі.

Удар РФ — що сталось у Василищеві

Перша інформація про удар РФ по Харківській області з'явилась у мережі близько 12 год 30 липня. У Telegram-каналі міського голови Харкова Ігоря Терехова о 12:05 підтвердили, що є приліт, але вибухнуло за межами обласного центру. Повітряні сили ЗСУ не попереджали про балістичну загрозу у час, коли стався удар РФ, свідчать попередження командування у Telegram. Був допис про загрозу авіаудару на південно-східному напрямку, а о 12:15 — інформація про виявлення розвідуваного дрона. Про загрозу "Іскандера" чи іншого засобу ураження, інформації не було.

Тим часом про удар РФ про Василищеву написали у каналі Харківської обласної прокуратури. Правоохоронці підтвердили повітряну атаку та опублікували кадри з місця інциденту. Серед іншого, на відео потрапили дрібні уламки, ймовірно, ракети, якою вдарили росіяни. Також бачимо складське приміщення з пронумерованими ангарами, які почорніли від пожежі.

Удар РФ - уламки засобу ураження, який вдарив по Василищеву Фото: Скриншот Удар РФ - пожежа на складі у Василищеві під Харковом 30 липня Фото: Скриншот

Через майже чотири години після вибуху у Василищеві під Харковим ДСНС повідомило, що пожежу локалізували, а на місці продовжують роботу піротехніки та вогнеборці.

Зазначимо, вдень 30 липня Фокус писав про удар РФ по Харкову. Як заявив міський голова та глава військової адміністрації, обласний центр та кілька найближчих районів постраждали від атаки двох "Шахедів" та десяти керованих авіабомб.

Нагадуємо, 25 липня росіяни обстріляли Харків та влучили по лікарні в Індустріальному районі.