"Шахеды" РФ можно сбивать лазерным оружием: какие существуют "тихие" системы ПВО, — эксперт

Аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ежак (укр. — Їжак) рассказал, что существует современное лазерное оружие, способное сбить дроны-камикадзе "Шахед" Российской Федерации. Над устройствами, которые есть в арсенале Соединенных Штатов Америки или Израиля, следует год–два поработать. По мнению аналитика, вскоре новые средства противовоздушной обороны будут сбивать российские беспилотники бесшумно и дешево.

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Лазерное оружие уже появилось у вооруженных сил нескольких государств мира, но еще не имеет широкого применения, пояснил Ежак на портале "Еспресо". Существующие лазерные, а также микроволновые, установки ПВО стоят около 10–20 млн долл., их еще следует доработать для эффективной работы против дронов. Но даже на данном этапе выстрел такой установки стоит столько же, сколько выстрел из винтовки, — около пяти долларов, заметил аналитик. Дроны, против которых можно применить лазерную ПВО — это "Шахеды" РФ и даже FPV-дроны.

Алексей Ежак пояснил, что для реального применения лазерного оружия против дронов необходимо решить ряд проблем. В частности, установки должны научиться обнаруживать цель в воздухе и отслеживать ее движение — то есть должно работать 4D-наведение. Решение проблемы — системы искусственного интеллекта, предлагает Ежак. Еще одна проблема — высокая стоимость установки, которую может взорвать дрон за, условно, 500 долл. Кроме того, потребляется большая мощность и есть потребность в охлаждении. Аналитик назвал лазерные установки ПВО, созданные странами Запада, признавая, что они в разработке и будут готовы после 2025 года:

Iron Beam (Израиль) — дальность до 7 км, фокусировка 3–5 сек;

DE M-SHORAD (США) — дальность до 5 км, фокусировка 4–7 сек;

LOCUST (США) — дальность 0,5–1,5 км, фокусировка 2–4 сек. Особенность — борется с роями дронов и монтируется на бронемашине Stryker и даже на крышах домов;

DragonFire (Великобритания) — дальность 2–4 км, фокусировка 3–5 сек.

Также упоминается комплекс THOR (США) — микроволновая установка, покрывающая площадь до 1 кв. км менее чем за секунду. THOR также способна уничтожать группу БПЛА, поскольку выжигает электронику на значительной площади поражения, отметил Ежак.

ПВО против "Шахедов" — детали

В статье сравнили существующие средства ПВО, которые Украина использует для сбивания дронов, — установки Gepard или Coyote, или обычные ружья. Ежак отметил, что они на порядок дешевле лазерных пушек, но выстрел стоит в сотни раз больше (кроме как для ружья).

ПВО против "Шахедов" — сравнение стоимости установок ПВО Фото: Еспресо

Ежак объяснил, что лазерное (микроволновое) оружие для уничтожения дронов имеет пять преимуществ.

Более низкая стоимость выстрела — от 1 до 10 долл. (при стоимости пушки 10–20 млн долл.). Бесшумность работы — нет звуков, как от работы артиллерии и пулеметов. Скорость сбивания — не нужна мобильная группа, которая будет "гоняться" за "Шахедом". Безопасность — нет осколков. Можно интегрировать в существующие системы ПВО.

"Первые боевые лазерные комплексы могут появиться на критически важных объектах уже в течение одного-двух лет. Наиболее реалистичными кандидатами остаются Iron Beam, DE M-SHORAD, а также гибридные платформы вроде LOCUST", — подытожил эксперт.

Отметим, Фокус писал об атаке "Шахедов" и крылатых ракет "Искандер-К" ВС РФ, которая состоялась в ночь на 31 июля. Россияне запустили по украинцам более 300 целей: президент Владимир Зеленский заявил, что враг намеренно перегрузил ПВО.

Напоминаем, Фокус собрал информацию о реактивных "Шахедах", примененных ВС РФ, и о том, как с ними бороться.