Російські "Шахеди" можна збивати лазерною зброєю: які існують "тихі" системи ППО, — експерт

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак розповів, що існує сучасна лазерна зброя, здатна збити дрони-камікадзе "Шахед" Російської Федерації. Над пристроями, які є в арсеналі Сполучених Штатів Америки або Ізраїлю, слід рік-два попрацювати. На думку аналітика, незабаром нові засоби протиповітряної оборони збиватимуть російські безпілотники безшумно і дешево.

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Лазерна зброя вже з'явилась у збройних сил кількох держав світу, але ще не має широкого застосування, пояснив Їжак на порталі "Еспресо". Наявні лазерні, а також мікрохвильові, установки ППО коштують приблизн 10–20 млн дол., їх ще слід допрацювати для ефективної роботи проти дронів. Але навіть на цьому етапі постріл такої установки коштує стільки ж, скільки постріл з гвинтівки, — приблизно п'ять доларів, зауважив аналітик. Дрони, проти яких можна застосувати лазерну ППО — це "Шахеди" РФ і навіть FPV-дрони.

Олексій Їжак пояснив, що для реального застосування лазерної зброї проти дронів необхідно розв'язати низку проблем. Зокрема, установки мають навчитись виявляти ціль у повітрі та відстежувати її рух — тобто має працювати 4D-наведення. Розв'язання проблеми — системи штучного інтелекту, пропонує Їжак. Ще одна проблема — висока вартість установки, яку може підірвати дрон за, умовно, 500 дол. Крім того, споживається велика потужність і є потреба в охолодженні. Аналітик назвав лазерні установки ППО, створені країнами Заходу, визнаючи, що вони у розробці, ще допрацьовуються і будуть готові після 2025 року:

Iron Beam (Ізраїль) — дальність до 7 км, фокусування 3–5 сек;

DE M-SHORAD (США) — дальність до 5 км, фокусування 4–7 сек;

LOCUST (США) — дальність 0,5–1,5 км, фокусування 2–4 сек. Особливість — бореться з роями дронів та монтується на бронемашині Stryker і навіть на дахах будинків;

DragonFire (Велика Британія) — дальність 2–4 км, фокусування 3–5 сек.

Також згадується комплекс THOR (США) — мікрохвильова установка, покриває площу до 1 кв. км менш як за секунду. THOR також здатна знищувати групу БпЛА, оскільки випалює електроніку на значній площі ураження.

ППО проти "Шахедів" — деталі

У статті порівняли наявні засоби ППО, які Україна використовує для збиття дронів, — установки Gepard чи Coyote, чи звичайні рушниці. Їжак зауважив, що вони значно дешевші за лазерні гармати, але постріл коштує у сотні разів більше (окрім як для рушниці).

ППО проти "Шахедів" — порівняння вартості установок ППО Фото: Еспресо

Їжак пояснив, що лазерна (мікрохвильова) зброя для знищення дронів має п'ять переваг.

Нижча вартість пострілу — від 1 до 10 дол. (за вартості гармати 10–20 млн дол.). Безшумність роботи — немає звуків, як від роботи артилерії та кулеметів. Швидкість збиття — не потрібна мобільна група, яка буде "ганятись" за "Шахедом". Безпечність — немає осколків. Можна інтегрувати в наявні системи ППО.

"Перші бойові лазерні комплекси можуть з’явитися на критично важливих об’єктах вже протягом одного–двох років. Найбільш реалістичними кандидатами залишаються Iron Beam, DE M-SHORAD, а також гібридні платформи на кшталт LOCUST", — підсумував експерт.

Зазначимо, Фокус писав про атаку "Шахедів" та крилатих ракет "Іскандер-К" ЗС РФ, яка відбулась в ніч на 31 липня. Росіяни запустили по українцях понад 300 цілей: президент Володимир Зеленський заявив, що ворог навмисно перевантажив ППО.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про реактивні "Шахеди", застосовані ЗС РФ, та про те, як з ними боротись.