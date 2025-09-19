Під С-400 і бетонним укриттям: чи можливо знищувати "Шахеди" ще до їх запуску

Росія зводить нові стартові майданчики для "Шахедів" майже впритул до кордону з Україною. Супутникові знімки зафіксували комплекс у Брянській області — лише за 35 км від нашої території. Фокус розібрався, чому ці об'єкти складно знищувати до запуску і які інструменти для цього вже використовують Сили оборони.

Росія звела новий майданчик для запуску дронів "Шахед" у Брянській області, за 35 км від кордону з Україною, повідомив OSINT-аналітик Бредлі Афрік.

Супутникові знімки показують комплекс між селами Война, Олешок, Голишина, Живий Ключ і Мартинівка. За даними проєкту "Мілітарний", об'єкт має чотири складські зони в капонірах із навісами та дві пускові ділянки з катапультами. Такі майданчики Росія систематично будує в прикордонні та на окупованих територіях України для атак дронами.

Нові майданчики для "Шахедів": у чому проблема знищення дронів до пуску

Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний зазначає, що наразі ЗСУ стикаються з обмеженими можливостями для ефективного знищення цих цілей через потужний захист російських об'єктів. Пускові майданчики, зокрема в Брянській та Орловській областях, прикриті сучасними системами ППО. Наприклад, у Приморсько-Ахтарську майданчик захищає батарея С-400 із шістьма пусковими установками та двома радіолокаційними станціями. Дрони, як-от "Шахеди", зберігаються в залізобетонних укриттях, що ускладнює їх знищення. Росія активно розширює мережу таких майданчиків, зокрема будує новий у Брянській області, щоб розосередити дрони та збільшити масштаби запусків.

Україна вже здійснювала успішні атаки на російські пускові майданчики.

"Наприклад, 26 січня 2025 року ЗСУ застосували ракети Storm Shadow для удару по полігону в Орловській області, пробивши захисні споруди. Ще один приклад — атака на Єйськ, де на території 726-го навчального центру ППО розташовувався пусковий майданчик. Там зберігалося 20 "Шахедів" і понад 90 розвідувальних дронів у тентовому складі. Двома ракетами "Нептун" ЗСУ знищили склад і дві будівлі. Крім того, було знищено склад у селищі Октябрському за 35 км від Єйська, звідки постачалися дрони. Після цього, з 10 жовтня 2024 року, Єйськ майже припинено використовувати для запусків, за винятком однієї масованої атаки 24 травня 2025 року", — каже Фокусу Земляний.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначає, що подібні об'єкти неодноразово зазнавали атак, у тому числі із застосуванням високоточних ракет Storm Shadow. Ця відстань дозволяє вражати цілі навіть артилерією, що робить їх вразливими. Проте, на думку експерта, такі удари лише ускладнюють пуски російських ракет і безпілотників, але не зупиняють їх повністю.

Нарожний наголошує, що для кардинального вирішення проблеми необхідно знищити весь ланцюжок виробництва та запусків російських ракет і дронів типу "Шахед". Для цього, за його оцінкою, потрібно 50–100 крилатих або балістичних ракет, які б одночасно уразили ключові об'єкти військово-промислового комплексу Росії — заводи, склади, пускові майданчики. Експерт вважає, що Україна поступово рухається до реалізації такого підходу, посилюючи свої можливості для завдання ударів по стратегічних цілях ворога.

Крім того, Нарожний звертає увагу на проблему постачання комплектуючих для російських "Шахедів".

"Значна частина їхніх компонентів, зокрема електроніка, походить із США та інших західних країн, але потрапляє до Росії через посередників у третіх країнах. Перекриття цих каналів постачання могло б суттєво ускладнити виробництво дронів. Проте організувати знищення виробничої інфраструктури ракет і дронів за допомогою масованих ударів може бути простішим і ефективнішим рішенням, ніж боротьба з контрабандою комплектуючих через складні міжнародні схеми", — зазначає Фокусу експерт.

Удари по пусковим майданчикам "Шахедів"

Поки українська ракетна програма не досягла повних потужностей, за словами Земляного, основним інструментом для завдання ударів по російських об'єктах залишаються дрони типу "deep strike". Однак через технологічні обмеження, зокрема менш потужні бойові частини, вони менш ефективні проти добре захищених цілей порівняно з ракетами. Знищення складів дронів на пускових майданчиках не вирішує головної проблеми — масштабного виробництва "Шахедів". Тому стратегічно важливим є порушення російських виробничих потужностей. Це передбачає удари по заводах, які займаються фінальною збіркою дронів, а також по підприємствах, що виготовляють ключові компоненти, такі як електроніка чи бойові частини.

Влітку 2025 року Сили оборони України здійснили серію дронових атак на стратегічні об'єкти в глибині Росії. Зокрема, було уражено:

Іжевський завод "Купол", який виробляє БПЛА "Гарпія-1А", що є аналогом "Шахеда".

Інститут прикладної хімії в Московській області, що розробляє бойові частини для цих дронів.

Підприємство "ВНИРР-Прогрес", яке виготовляє системи супутникової навігації "Комета" для "Шахедів".

Логістичний центр ім. Ден Сяопіна, куди надходять комплектуючі з Китаю.

"Таким чином, Україна, комбінуючи удари по місцях запусків та об'єктах промислової й логістичної інфраструктури, вже зараз створює додаткові бар'єри для російських спроб проводити масовані атаки. Такі дії не лише змушують противника витрачати ресурси на відновлення, а й поступово знижують загальну інтенсивність застосування "Шахедів" та інших дронів проти українських міст і критичної інфраструктури", — підсумовує Земляний.

Нагадаємо, що міністр оборони Денис Шмигаль оголосив, що Україна незабаром використовуватиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу для відбиття атак "Шахедів".

Також Фокус писав, що Росія все більше покладається на безпілотники як ключовий інструмент війни. Якщо раніше атака 40 дронами вважалася значною, то нині йдеться про сотні й тисячі БПЛА.