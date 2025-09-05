Дрон-матка с зенитными FPV: в Польше показали украинский БПЛА "ТОР ОПЕРАТОР" (видео)

На международной оборонной выставке MSPO 2025 в Польше, украинская компания Altair Technologies представила новый многоцелевой беспилотный летательный аппарат под названием ТОР. Разработка предназначена для выполнения разведывательных задач, работы в роли ретранслятора и применения в качестве носителя FPV-дронов, включая зенитные.

Демонстрация украинского "дрона-матки" привлекла внимание обозревателей Defense Express. Они отметили возможность использования ТОРа для доставки зенитных FPV-дронов. Обычно подобные аппараты применяются для работы с обычными ударными FPV, но в данном случае речь идет о новой концепции, которая может значительно повысить эффективность борьбы с воздушными целями.

Беспилотные системы Altair Technologies на выставке MSPO 2025 в Польше

Беспилотник способен поднять зенитный FPV-дрон на высоту до 2000 метров, разогнать его до 150 километров в час и сбросить в непосредственной близости от цели. Это позволяет экономить заряд аккумулятора перехватчика, увеличивать его время полета либо, наоборот, уменьшать емкость батареи и размещать более мощную боевую часть.

Разработчики отмечают, что такая схема особенно важна именно для зенитных БПЛА, которым необходимы малый вес и высокая скорость для успешного перехвата целей.

БПЛА Украины — модификации "ТОР ОПЕРАТОР"

Аппарат "ТОР ОПЕРАТОР" выпускается в двух вариантах:

ТОР с электрическим двигателем способен преодолевать расстояние до 150 км, имеет крейсерскую скорость 72 км/ч, максимальную взлетную массу 26 кг и потолок полета до 2000 м. Основное преимущество этой версии — низкий уровень шума и меньшая заметность для противника.

ТОР с двигателем внутреннего сгорания обладает значительно большей автономностью. Его дальность достигает 400 км, скорость — 150 км/ч, а максимальная взлетная масса составляет 28 кг при той же высоте полета до 2000 м.

Таким образом, электрическая версия предназначена для скрытных операций, а модификация с ДВС лучше подходит для дальних полетов и работы с более тяжелой нагрузкой.

Беспилотник может комплектоваться модулями с дневной камерой или тепловизором. Камера расположена не в носовой части, как у большинства подобных систем, а на левом крыле. Такое техническое решение вызвано особенностями компоновки аппарата и обеспечивает лучший обзор.

Запуск дрона производится с разборной катапульты, что упрощает его использование в полевых условиях. Управление осуществляется через ноутбук. Кроме того, ТОР может работать ретранслятором для группы FPV-дронов, обеспечивая более устойчивую связь между оператором и боевыми аппаратами.

Ранее сообщалось, что появление беспилотных перехватчиков дронов стало революционным событием, которое изменило ход войны в Украине на уровне HIMARS, FPV-камикадзе и морских дронов, хотя стало незаметным для большинства граждан Украины. Обозреватели "Милитарного" рассказали, как создаются такие аппараты, как их применяют и чего ожидать в будущем.