Дрон-матка із зенітними FPV: у Польщі показали український БПЛА "ТОР ОПЕРАТОР" (відео)

На міжнародній оборонній виставці MSPO 2025 у Польщі, українська компанія Altair Technologies представила новий багатоцільовий безпілотний літальний апарат під назвою ТОР. Розробка призначена для виконання розвідувальних завдань, роботи в ролі ретранслятора і застосування як носія FPV-дронів, включно із зенітними.

Related video

Демонстрація українського "дрона-матки" привернула увагу оглядачів Defense Express. Вони відзначили можливість використання ТОРа для доставки зенітних FPV-дронів. Зазвичай подібні апарати застосовують для роботи зі звичайними ударними FPV, але в цьому разі йдеться про нову концепцію, яка може значно підвищити ефективність боротьби з повітряними цілями.

Безпілотні системи Altair Technologies на виставці MSPO 2025 у Польщі

Безпілотник здатний підняти зенітний FPV-дрон на висоту до 2000 метрів, розігнати його до 150 кілометрів на годину і скинути в безпосередній близькості від цілі. Це дає змогу економити заряд акумулятора перехоплювача, збільшувати його час польоту або, навпаки, зменшувати ємність батареї та розміщувати потужнішу бойову частину.

Розробники зазначають, що така схема особливо важлива саме для зенітних БПЛА, яким необхідні мала вага і висока швидкість для успішного перехоплення цілей.

БПЛА України — модифікації "ТОР ОПЕРАТОР"

Апарат "ТОР ОПЕРАТОР" випускається у двох варіантах:

ТОР з електричним двигуном здатний долати відстань до 150 км, має крейсерську швидкість 72 км/год, максимальну злітну масу 26 кг і стелю польоту до 2000 м. Основна перевага цієї версії — низький рівень шуму і менша помітність для противника.

ТОР із двигуном внутрішнього згоряння має значно більшу автономність. Його дальність сягає 400 км, швидкість — 150 км/год, а максимальна злітна маса становить 28 кг за тієї ж висоти польоту до 2000 м.

Важливо

Затримка могла бути фатальною: у "Хартії" показали, як наземний дрон рятував піхотинця (відео)

Таким чином, електрична версія призначена для потайних операцій, а модифікація з ДВЗ краще підходить для далеких польотів і роботи з більш важким навантаженням.

Безпілотник може комплектуватися модулями з денною камерою або тепловізором. Камера розташована не в носовій частині, як у більшості подібних систем, а на лівому крилі. Таке технічне рішення викликане особливостями компонування апарата і забезпечує кращий огляд.

Запуск дрона здійснюється з розбірної катапульти, що спрощує його використання в польових умовах. Керування здійснюється через ноутбук. Крім того, ТОР може працювати ретранслятором для групи FPV-дронів, забезпечуючи більш стійкий зв'язок між оператором і бойовими апаратами.

Раніше повідомлялося, що поява безпілотних перехоплювачів дронів стала революційною подією, яка змінила перебіг війни в Україні на рівні HIMARS, FPV-камікадзе і морських дронів, хоча стала непомітною для більшості громадян України. Оглядачі "Мілітарного" розповіли, як створюються такі апарати, як їх застосовують і чого очікувати в майбутньому.