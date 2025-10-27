Москва под ударом: как украинские дроны обходят "непробиваемую" российскую ПВО

Вечером 26 октября украинские беспилотники прорвали плотное кольцо обороны вокруг Москвы. Фокус выяснил, что несмотря на громкие заявления Кремля о "непробиваемой" ПВО, регулярные попадания в столичном регионе свидетельствуют: российская система обороны не способна эффективно реагировать на современные технологические вызовы войны.

Вечером 26 октября Москву атаковали беспилотники. По данным российских СМИ, ссылаясь на мэра Сергея Собянина, ПВО якобы сбила шесть БПЛА на подлете к столице РФ.

Взрывы раздавались в Дубно, где расположен ключевой ядерный исследовательский центр, Новой Москве и Коммунарке. Telegram-каналы распространяют видео с дымом и звуками взрывов, указывая на возможные попадания.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил атаку, не раскрывая деталей. Появление мобильно-огневых групп возле Кремля свидетельствует об усилении оборонительных мер. Этот инцидент подчеркивает уязвимость российской столицы к воздушным атакам и рост технологической войны.

За последние два месяца вокруг Москвы создан новый периметр противовоздушной обороны, включающий 21 позицию на расстоянии до 50 км от города, из которых 80% расположены на южном направлении. OSINT-аналитики отмечают, что в систему входят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь", С-300, С-400, радары и системы радиоэлектронной борьбы. Комплексы регулярно перемещают между позициями для обеспечения мобильности и готовности. Больше всего возросло количество систем "Панцирь", что отражает подготовку к отражению атак БПЛА.

Отдельный периметр ПВО создан вокруг резиденции Путина в Валдайском районе, где размещены 13 позиций "Панцирь", одна С-400 и радар.

По данным издания Blik, развитие ПВО связано с частыми атаками украинских дронов, которые поражают объекты в глубине РФ. Несмотря на наличие современных комплексов, западные эксперты указывают на уязвимость российской ПВО к низковысотным БПЛА, что свидетельствует об ограниченной эффективности системы против современных угроз.

ПВО Москвы: насколько она эффективна

По словам военного эксперта Павла Нарожного, схемы расположения ПВО, которые появляются в открытых источниках, нельзя считать достоверными, поскольку они не являются официальными документами, а могут быть лишь чьими-то предположениями. Кроме того, системы ПВО, такие как С-300 или С-400, являются мобильными и могут быстро перемещаться между позициями, что затрудняет оценку их актуального расположения и эффективности.

"Для объективной оценки эффективности московской ПВО необходима подробная статистика, например, сколько дронов, ракет или самолетов было запущено и сколько из них достигло цели. Таких данных в открытых источниках нет. Однако, если смотреть на сообщения российской стороны, что якобы из 34 беспилотников по меньшей мере 3-4 достигли центра Москвы — это свидетельствует об отсутствии 100% покрытия и плотности ПВО, что не позволяет эффективно перехватывать все цели", — отмечает Фокусу эксперт.

Мобильные огневые группы РФ: как украинские дроны "ломают" российскую ПВО

Кроме того, Нарожный обратил внимание на использование россиянами мобильных огневых групп для борьбы с дронами. Их активность, по его словам, указывает на недоверие к основным зенитно-ракетным комплексам, таким как "Панцирь", С-300 или С-400, которые, несмотря на громкие заявления, не способны полностью нейтрализовать угрозу беспилотников.

Наличие таких групп подчеркивает слабые места ПВО, которая не может гарантировать полную защиту даже ключевых объектов столицы РФ.

Эксперт также отметил, что современные украинские беспилотники, которые активно применяются для ударов по российской территории, представляют серьезный вызов для российской обороны. Отсутствие полной эффективности ПВО Москвы, по его оценке, является результатом как технологических ограничений, так и тактических просчетов. Это подтверждается регулярными сообщениями об успешных атаках дронов, которые преодолевают значительные расстояния и достигают целей в глубине России, включая стратегически важные объекты.

В завершение Нарожный подчеркнул, что текущая ситуация с ПВО Москвы свидетельствует о ее недостаточной адаптированности к современным вызовам, в частности к низковысотным и маневренным беспилотникам. Это создает возможности для дальнейшего развития тактики применения дронов, что может еще больше усложнить оборону российской столицы.

Напомним, что РФ возвращается к технологиям Второй мировой, устанавливая аэростатные заграждения — воздушные шары с сетками — для защиты от украинских беспилотников. Этот архаичный метод должен останавливать современные дроны, однако его эффективность вызывает сомнения.

Также Фокус писал, что в ночь на 27 октября Минобороны РФ сообщило об атаке 193 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА зафиксировано на пути в Москву, где насчитали 34 дрона. Атака угрожала 13 регионам европейской части России. Два дрона достигли Оренбургской области, граничащей с Казахстаном и Уралом. Об этом говорится в заметке российского командования в Telegram, что свидетельствует о масштабности удара.