200 дронов атаковали РФ: 30+ БПЛА угрожали Москве, а ПВО работала восемь часов подряд (карта)

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о налете 193 беспилотников, который состоялся в ночь на 27 октября. Наибольшее количество БПЛА заметили в регионах по дороге в российскую столицу. Над Москвой якобы насчитали 34 летающих аппарата.

Украинские дроны угрожали 13 регионам европейской части РФ, говорится в сообщении российского командования в Telegram-канале. Два устройства добрались до Оренбургской области, которая соседствует с Казахстаном и южной частью Уральских гор.

Как заверило Минобороны РФ, все БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны. 161 из 193 заметили над областями, расположенными между Черниговской областью Украины и Москвой. В отчете российского оборонного ведомства указаны такие возможные результаты работы ПВО:

Брянская область — сбили будто бы 47 БПЛА;

Калужская область — 42;

Московская область — 40, из них над Москвой — 34;

Тульская — 32;

Курская — 10.

Кроме того, еще 22 направились южнее:

Орловская область — семь дронов;

Ростовская и Воронежская — по четыре;

Оренбургская и Тамбовская — по два;

Белгородская, Липецкая, Самарская — по одному.

Генштаба ВСУ и командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди пока не комментировали атаку почти 200 дронов на РФ.

Удары по РФ — что произошло в ночь на 27 сентября

На карте можно обозначить регионы, которые оказались под атакой дронов Сил обороны Украины в ночь на 27 октября. Видим три условных направления: прямо в сторону Москвы, южнее московского маршрута, области РФ рядом с оккупированными частями Донбасса и Казахстаном.

Атака дронов на РФ — карта налета в ночь на 27 октября Фото: mapchart.net

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не отреагировал на массированный налет беспилотников в ночь на 27 октября: последнее сообщение в Telegram датировано 24 октября. Между тем мэр Москвы Сергей Собянин с вечера 26 писал о налете БПЛА и работе средств ПВО. В частности, в соцсетях есть сообщения об угрозах в 20:49, 21:04, 21:11, 23:40, и еще 19 раз с полуночи до 2:47. Ориентировочная продолжительность атаки дронов на Москву — около восьми часов подряд. Российский чиновник не сообщил о каких-либо повреждениях и пострадавших россиянах.

Отметим, в ночь на 27 октября Фокус писал об атаке дронов на Москву. Жители российской столицы написали в соцсетях, что слышат моторы беспилотников и работу средств ПВО. Кроме того, появились фото с места событий со столбами дыма над столицей РФ. Кроме того, 26 октября стало известно о взрывах в районе аэродромов в Московской области.

Напоминаем, ночью над Москвой заметили таинственный зеленый шар, который глава Совбеза Дмитрий Медведев назвал ядерной ракетой.