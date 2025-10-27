200 дронів атакували РФ: 30+ БпЛА загрожували Москві, а ППО працювала вісім годин поспіль (карта)

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про наліт 193 безпілотників, який відбувся в ніч на 27 жовтня. Найбільшу кількість БпЛА помітили у регіонах по дорозі до російської столиці. Над Москвою начебто нарахували 34 літальних апарати.

Українські дрони загрожували 13 регіонам європейської частини РФ, ідеться у дописі російського командування у Telegram-каналі. Два пристрої дістались до Оренбурзької області, яка сусідить з Казахстаном та південною частиною Уральських гір.

Як запевнило Міноборони РФ, усі БпЛА були збиті засобами протиповітряної оборони. 161 зі 193 помітили над областями, розташованими між Чернігівською областю України та Москвою. У звіті російського оборонного відомства вказані такі можливі результати роботи ППО:

Брянська область — збили начебто 47 БпЛА;

Калузька область — 42;

Московська область — 40, з них над Москвою — 34;

Тульська — 32;

Курська — 10.

Крім того, ще 22 попрямували південніше:

Орловська область — сім дронів;

Ростовська та Воронезька — по чотири;

Оренбурзька і Тамбовська — по два;

Бєлгородська, Липецька, Самарська — по одному.

Генштаб ЗСУ та командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді поки не коментували атаку майже 200 дронів на РФ.

Удари по РФ — що сталось в ніч на 27 вересня

На карті можна позначити регіони, які опинились під атакою дронів Сил оборони України в ніч на 27 жовтня. Бачимо три умовних напрямки: прямо у бік Москви, південніше від цього маршруту на Москву, області РФ поруч з окупованими частинами Донбасу та Казахстаном.

Атака дронів на РФ — карта нальоту в ніч на 27 жовтня Фото: mapchart.net

Губернатор Московської області Андрій Воробйов не відреагував на масований наліт безпілотників у ніч на 27 жовтня: останній допис у Telegram датований 24 жовтня. Тим часом мер Москви Сергій Собянін з вечора 26 писав про наліт БпЛА та роботу засобів ППО. Зокрема, у соцмережах є дописи про загрози о 20:49, 21:04, 21:11, 23:40, і ще 19 разів з опівночі до 2:47. Орієнтовна тривалість атаки дронів на Москву — майже вісім годин поспіль. Російський чиновник не повідомив про якісь пошкодження та постраждалих росіян.

Зазначимо, в ніч на 27 жовтня Фокус писав про атаку дронів на Москву. Жителі російської столиці написали у соцмережах, що чують мотори безпілотників та роботу засобів ППО. Крім того, з'явились фото з місця подій зі стовпами диму над столицею РФ. Крім того, 26 жовтня стало відомо про вибухи у районі аеродромів у Московській області.

Нагадуємо, вночі над Москвою помітили таємничу зелену кулю, яку глава Радбезу Дмитро Медведєв назвав ядерною ракетою.