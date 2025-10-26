Москву атакували дрони, є "прильоти" (фото, відео)

Увечері 26 жовтня дрони атакували Москву. У мережі повідомляють про "прильоти" в російській столиці.

На околицях Москви ввечері було чутно низку вибухів. На столицю РФ летіли безпілотники. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

Москву атакували дрони

Сили ворожої ППО начебто збили шість безпілотників, які летіли у напрямку Москви.

"Відбито атаку ще одного безпілотника, який атакував Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", — зазначив мер міста.

Раніше Собянін заявляв про збиття 4 дронів, які прямували на столицю РФ.

Тим часом телеграм-канали публікують відео, на яких чути вибухи в місті. Також зазначається, що в місті є влучання. На одному з фото видно стовп диму.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив обстріл ворожої столиці.

Відео дня

"Москва під атакою БПЛА", — лаконічно написав він, не вдаючись у деталі.

Зокрема, вибухи чули у підмосковному Дубно, де розташований найбільший у Росії центр з досліджень у галузі ядерної фізики, у Новій Москві та в районі Комунарка Новомосковського адміністративного округу столиці РФ.

У Москві "пропущені" Фото: Соцмережi

Український осінт-ресурс DroneBomber показав маршрути руху БПЛА, додавши, що інформація про це взята з російських джерел.

Маршрути руху БПЛА на Москву Фото: X (Twitter)

Ближче до ночі біля Кремля помітили мобільно-вогневі групи.

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ через атаку дронів була пошкоджена дамба місцевого водосховища, а рівень води впав на метр.

Також Фокус раніше писав, що 26 жовтня російські військові аеродроми зазнали атаки дронів, а вибухи лунали і в Московській області.