ЗСУ підірвали Бєлгородську дамбу: рівень води впав на метр (відео)

У Бєлгородській області РФ через атаку дронів була пошкоджена дамба місцевого водосховища. Керівник Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Броуді 26 жовтня підтвердив атаку.

БПЛА влучили у греблю, після чого рівень води різко знизився, а споруда почала пропускати воду. За словами "Мадяра", ударів по дамбі завдали дрони 1-го окремого Центру СБС.

Підірвано Бєлгородську дамбу

Броуді написав, що водосховище "дало тріщину". А рівень впав на 100 см.

"Кажуть, що в бліндажах в районі села Графівка, військовим хробакам знаходитися не затишно. Місцеві радіють: "Тепер у нас не окопи, а канали!". Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС). Операція отримала назву "Дамба, ну ти тримайся, якщо що!", але, як видно з хробачої дорозвідки, дамба трохи попсута", — зазначив "Мадяр".

Зокрема, у районі села Графівка (біля кордону з Україною) та нижче за течією Сіверського Дінця підтоплено позиції російських військових. Під загрозою позиції окупантів, які діють на Вовчанському напрямку. А підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил.

Під загрозою затоплення позиції підрозділів 6-ї армії РФ, 44-й армійський корпус, 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад.

Нагадаємо, 26 жовтня російські військові аеродроми зазнали атаки дронів.

Також Фокус раніше писав, що росіяни звинуватили ЗСУ у нібито завданні ракетного удару американськими HIMARS по дамбі Бєлгогодського водосховища. Внаслідок атаки на об'єкті зафіксовано руйнування та є постраждалі.