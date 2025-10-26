ВСУ взорвали Белгородскую дамбу: уровень воды упал на метр (видео)

В Белгородской области РФ из-за атаки дронов была повреждена дамба местного водохранилища. Руководитель Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Броуди 26 октября подтвердил атаку.

БПЛА попали в плотину, после чего уровень воды резко снизился, а сооружение начало пропускать воду. По словам "Мадяра", удары по дамбе нанесли дроны 1-го отдельного Центра СБС.

Взорвана Белгородская дамба

Броуди написал, что водохранилище "дало трещину". А уровень упал на 100 см.

"Говорят, что в блиндажах в районе села Графовка, военным червям находиться не уютно. Местные радуются: "Теперь у нас не окопы, а каналы!". Визит нанесен Птицами 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем (трансформированный 14 полк СБС). Операция получила название "Дамба, ну ты держись, если что!", но, как видно из червячьей доразведки, дамба немного попсута", — отметил "Мадяр".

В частности, в районе села Графовка (возле границы с Украиной) и ниже по течению Северского Донца подтоплены позиции российских военных. Под угрозой позиции оккупантов, которые действуют на Волчанском направлении. А подразделения, которые успели переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил.

Под угрозой затопления позиции подразделений 6-й армии РФ, 44-й армейский корпус, 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад.

