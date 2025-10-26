Аэродромы в Московской области атаковали дроны: что известно

Российские военные аэродромы подверглись атаке дронов. Взрывы прогремели также в Московской области в районе аэродрома, где базируются Ту-160/Ту-95МС/Ту-22М3.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко вечером 26 октября сообщил, что аэродромы РФ оказались под атакой. Взрывы слышали и недалеко от столицы — в Московской области.

Российские аэродромы под атакой БПЛА

"На Московщине и в других регионах РФ под атакой военные аэродромы", — лаконично написал Коваленко, не раскрывая подробности.

Более того, план "Ковер" ввели на аэродроме "Шайковка" и в аэропорту "Калуга", что в Калужской области России.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко также подтвердил взрывы в России.

"В Московской области в районе аэродрома, где базируются Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, также атака дронов продолжается на аэродроме "Шайковка" и в аэропорту "Калуга" Калужской области", — отметил журналист.

Андрей Цаплиенко подтвердил обстрел аэродромов РФ Фото: Скриншот

Хотя российские СМИ уже пишут об обстреле, название атакованного аэродрома они не приводят. Впрочем, военных аэродромов в Московской области не так много — например "Чкаловский" или "Кубинка".

Напомним, вокруг российской столицы за последние два месяца создан новый периметр ПВО, включающий по меньшей мере 21 позицию на расстоянии до 50 километров от города.

Также Фокус ранее писал, что 26 октября поражена железнодорожная логистика оккупантов в Крыму, а движение поездов нарушено.