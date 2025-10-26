Рассекречена оборона Москвы: аналитики показали размещение систем ПВО вокруг столицы РФ (карты)

Вокруг Москвы за последние два месяца создан новый периметр противовоздушной обороны, включающий по меньшей мере 21 позицию на расстоянии до 50 километров от города. Около 80% новых позиций расположены на южном направлении.

По информации OSINT-аналитиков, эти позиции охватывают различные типы зенитно-ракетных комплексов и радиоэлектронных систем. На карте, которую опубликовал автор анализа, комплексы обозначены цветами: "Панцирь" — зеленым и оранжевым, С-300 и С-400 — красным, а радары и системы радиоэлектронной борьбы — синим.

Специалисты отмечают, что зенитно-ракетные комплексы не закреплены на конкретных позициях постоянно. Их регулярно перемещают между различными пунктами, что позволяет поддерживать мобильность и функциональную готовность систем ПВО. Наиболее заметно увеличение позиций "Панцирь", что выделяется на карте на фоне возможной угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.

Відео дня

На опубликованной карте также показаны фотографии позиций: 1-2 изображения демонстрируют комплексы "Панцирь", а следующее — позиции С-300 и С-400.

Расположение позиции "Панцирь" вокруг столицы РФ Фото: X (Twitter) Расположение позиции "Панцирь" вокруг столицы РФ Расположение позиции С-300 и С-400 вокруг столицы РФ Фото: X (Twitter)

Общая картина свидетельствует о систематическом наращивании сил противовоздушной обороны вокруг Москвы. В течение двух месяцев добавлено более двадцати новых позиций, и это подчеркивает активное укрепление периметра ПВО и поддержание мобильности зенитно-ракетных комплексов и радаров.

Зато вокруг резиденции Путина в Валдайском районе Новгородской области расположен отдельный периметр ПВО. По данным того же источника, там установлено 13 позиций "Панцирь", одну позицию С-400 и одну позицию радарной системы.

Расположение ПВО вокруг резиденции Путина Фото: X (Twitter)

Как сообщает издание Blik, публикация аналитиков появилась на фоне частых атак украинских беспилотников, которые все чаще достигают территории России, в частности районов вокруг Москвы. За последние месяцы дроны неоднократно наносили удары по нефтебазам, заводам, военным складам и другим объектам в глубине страны.

В ответ Кремль активно развивает оборонную систему столицы. Современные комплексы С-300 и С-400 теперь можно увидеть даже на крышах административных зданий в центре Москвы.

В то же время, по выводам западных специалистов, многоуровневая система ПВО России не всегда успевает реагировать на атаки малых беспилотников, летящих низко над землей. Это свидетельствует о том, что даже глубокий тыл РФ остается уязвимым к современным средствам поражения.

Напомним, что в Тульской области РФ на одном из предприятий химической промышленности установят аэростаты против украинских БПЛА. Название компании-заказчика не уточняют, однако в регионе работает несколько крупных химических производств.

Также Фокус писал, что, по словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, Путин накапливает ядерное оружие и подводные лодки в Арктике для нападения на НАТО.