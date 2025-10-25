Путин накапливает ядерное оружие и подлодки в Арктике для нападения на НАТО, — Минобороны Норвегии

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что особенно Россия активизировалась на Кольском полуострове. И Путин пытается взять под контроль Арктический регион, чтобы заблокировать судоходные пути к союзникам по НАТО в случае начала войны.

"Россия наращивает свое присутствие на Кольском полуострове... где находится один из крупнейших арсеналов ядерных боеголовок в мире", — заявил Сандвик газете The Telegraph.

Министр обороны Норвегии отметил, что ядерное оружие России нацелено не только на Норвегию, но и на Великобританию, а также через полюс на Канаду и США.

"Мы — глаза и уши НАТО в этой области, и мы видим, что они испытывают новое оружие, например гиперзвуковые ракеты, а также торпеды с ядерным приводом и ядерные боеголовки", — уточнил Сандвик.

Военная база РФ на Кольском полуострове Фото: РИА Новости

Кольский полуостров, известный тем, что на его территории находится самый концентрированный в мире запас ядерного оружия, играет ключевую роль в потенциале Кремля для "второго удара".

В ядерной стратегии термин "второй удар" относится к способности страны нанести ответный удар после первого ядерного удара противника. Примером этого является британский ядерный комплекс сдерживания "Трайдент".

Кольский полуостров, исторически являющийся местом базирования советского, а теперь и российского Северного флота, был занят в 1733 году для охраны рыболовных и торговых путей Российской империи.

Однако сегодня, по словам Сандвика, эта территория имеет более угрожающее предназначение.

По словам политика, несмотря на то, что Путин понес значительные потери в Украине (уже около миллиона погибших солдат), Северный флот остался цел и продолжает развиваться.

За последние два года Россия спустила на воду новый фрегат и многоцелевую подводную лодку. И именно российские субмарины представляют наибольшую опасность.

Несмотря на трудности на Украине, угроза ядерных боеголовок и возможностей ответного удара с Кольского полуострова позволяет России сохранять статус сверхдержавы.

До своего последнего расширения российский флот включал не менее 16 атомных подводных лодок и усовершенствованную гиперзвуковую ракету "Циркон", способную развивать скорость, в восемь раз превышающую скорость звука.

Торе Сандвик подчеркнул важность наблюдения за флотом, заявив: "Норвегия, наряду с США и Великобританией, следит за этим круглосуточно. Это важнейшая система наблюдения в НАТО".

Россия наращивает военный потенциал на Кольском полуострове Фото: Скриншот

Таяние льдов в регионе позволит открыть новые судоходные маршруты, что будет весьма выгодно в финансовом отношении для судов, курсирующих между Европой и Азией. Но сейчас эти маршруты также могут стать ключевыми линиями снабжения в случае конфликта с Россией.

Первый важный маршрут — Медвежий проход, узкий водный пролив, пролегающий между материковой Норвегией и островом Шпицберген.

Российские корабли должны пройти через этот проход, чтобы выйти в Атлантический океан.

Вторым является пролив GIUK, стратегически важный военно-морской проход, расположенный между Гренландией, Исландией и Соединенным Королевством и служащий путем для военно-морских сил в регионе.

"Путин не заинтересован в мире... План Путина не предполагает прочного мира с Украиной. Если он сможет, он вернется. Даже если у нас будет мирное соглашение на Украине, военные действия на местах и ​​стабильная ситуация, один из анализов показывает, что он мобилизует миллионы солдат вблизи границы с Финляндией", — заявил Сандвик.

