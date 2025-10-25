Путін накопичує ядерну зброю і підводні човни в Арктиці для нападу на НАТО, — Міноборони Норвегії

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік заявив, що особливо Росія активізувалася на Кольському півострові. І Путін намагається взяти під контроль Арктичний регіон, щоб заблокувати судноплавні шляхи до союзників по НАТО в разі початку війни.

"Росія нарощує свою присутність на Кольському півострові... де розташований один із найбільших арсеналів ядерних боєголовок у світі", — заявив Сандвік газеті The Telegraph.

Міністр оборони Норвегії зазначив, що ядерна зброя Росії націлена не тільки на Норвегію, а й на Велику Британію, а також через полюс на Канаду і США.

"Ми — очі і вуха НАТО в цій галузі, і ми бачимо, що вони випробовують нову зброю, наприклад гіперзвукові ракети, а також торпеди з ядерним приводом і ядерні боєголовки", — уточнив Сандвік.

Військова база РФ на Кольському півострові Фото: РИА Новости

Кольський півострів, відомий тим, що на його території знаходиться найбільш концентрований у світі запас ядерної зброї, відіграє ключову роль у потенціалі Кремля для "другого удару".

У ядерній стратегії термін "другий удар" відноситься до здатності країни завдати удару у відповідь після першого ядерного удару противника. Прикладом цього є британський ядерний комплекс стримування "Трайдент".

Кольський півострів, який історично є місцем базування радянського, а тепер і російського Північного флоту, був зайнятий у 1733 році для охорони рибальських і торгових шляхів Російської імперії.

Однак сьогодні, за словами Сандвіка, ця територія має більш загрозливе призначення.

За словами політика, незважаючи на те, що Путін зазнав значних втрат в Україні (вже близько мільйона загиблих солдатів), Північний флот залишився цілий і продовжує розвиватися.

За останні два роки Росія спустила на воду новий фрегат і багатоцільовий підводний човен. І саме російські субмарини становлять найбільшу небезпеку.

Незважаючи на труднощі в Україні, загроза ядерних боєголовок і можливостей удару у відповідь із Кольського півострова дає змогу Росії зберігати статус наддержави.

До свого останнього розширення російський флот включав щонайменше 16 атомних підводних човнів і вдосконалену гіперзвукову ракету "Циркон", здатну розвивати швидкість, що у вісім разів перевищує швидкість звуку.

Торе Сандвік наголосив на важливості спостереження за флотом, заявивши: "Норвегія, поряд зі США і Великою Британією, стежить за цим цілодобово. Це найважливіша система спостереження в НАТО".

Фото: Скриншот

Росія нарощує військовий потенціал на Кольському півострові Фото: Скриншот

Танення льодів у регіоні дасть змогу відкрити нові судноплавні маршрути, що буде вельми вигідно у фінансовому плані для суден, які курсують між Європою та Азією. Але зараз ці маршрути також можуть стати ключовими лініями постачання в разі конфлікту з Росією.

Перший важливий маршрут — Ведмежий прохід, вузька водна протока, що пролягає між материковою Норвегією та островом Шпіцберген.

Російські кораблі повинні пройти через цей прохід, щоб вийти в Атлантичний океан.

Другою є протока GIUK, стратегічно важливий військово-морський прохід, розташований між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством, що служить шляхом для військово-морських сил у регіоні.

"Путін не зацікавлений у мирі... План Путіна не передбачає міцного миру з Україною. Якщо він зможе, він повернеться. Навіть якщо у нас буде мирна угода в Україні, військові дії на місцях і стабільна ситуація, один з аналізів показує, що він мобілізує мільйони солдатів поблизу кордону з Фінляндією", — заявив Сандвік.

Нагадаємо, також Росія накопичує танки для прориву в Європу. У цьому впевнений заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв. За словами заступника голови, Збройні сили РФ можливо планують масштабну загальновійськову операцію за лекалами воєн минулого століття з класичними проривами танків і бронетехніки.