Прорив класичних воєн ХХ століття: навіщо Росія накопичує танки, — нардеп

Військово-промисловий комплекс РФ працює на повну потужність і частина озброєнь залишається на складах. Таким чином Росія накопичує військову техніку для агресії проти країн Європи.

Російська Федерація неефективна у війні проти України, оскільки це війна безпілотних систем. Але проти європейців ситуація може бути іншою. Про це розповів в ефірі "Єдиних новин" заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв.

За словами заступника голови, Збройні сили РФ можливо планують масштабну загальновійськову операцію за лекалами воєн минулого століття з класичними проривами танків і бронетехніки. Для цього Москва нарощує виробництво озброєння і створює необхідні резерви.

"Російський військово-промисловий комплекс працює на сьогоднішній день на повну. І працює більше на склади. Тобто бронетехніка і танки, яка нині виробляється, вони йдуть на склади", — сказав Чернєв.

Він зазначив, що європейські партнери не мають досвіду дронової війни, який був набутий Збройними силами України. Це може створити умови для танкових ударів росіян.

"Європейські країни, країни НАТО не мають досвіду ведення війни дронами, тому там можливий умовний прорив бронетехнікою або танками, як це відбувалося в класичних війнах XX століття", — підкреслив депутат.

Підготовка РФ до війни з НАТО

Аналогічну думку з приводу ймовірної агресії РФ проти європейських країн озвучували й аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Згідно зі звітами, Росія, ймовірно, готується до тривалої військової конфронтації з НАТО, активно накопичуючи озброєння і військову техніку. А на плани Москви вказують витоки документів "Уралвагонзавода" — основного виробника російських танків. Згідно з опублікованими даними, підприємство має намір значно збільшити випуск бронетехніки з 2027 року.

Зокрема, йдеться про 1 118 нових і модернізованих танків Т-90М та Т-90М2, які планують виготовити в період з 2027 по 2029 рік. Найбільші обсяги випуску заплановані на 2028 рік — 428 танків за рік.

Для порівняння, наразі, за оцінками ISW, "Уралвагонзавод" виробляє від 3 до 15 танків на місяць. Аналітики зазначають, що реалізація таких масштабів можлива лише за умови розв'язання двох ключових проблем: нестачі кваліфікованих фахівців і обходу західних санкцій для закупівлі високоточних верстатів.

"Плановане збільшення виробництва вказує на те, що Росія планує військові непередбачувані обставини за межами поточної війни в Україні — на тлі своїх поточних операцій "нульової фази" проти Європи. Москва прагне проєктувати силу проти НАТО", — наголошується у звіті ISW.

Нагадаємо, Фокус переклав статтю порталу Army Recognition "Ексклюзивний аналіз: Нещодавно російський Т-90М був знищений українським FPV-безпілотником, що виявило слабкість танкової оборони НАТО". У матеріалі йдеться про протистояння танків із безпілотними системами в сучасних бойових діях.