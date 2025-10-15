ЗС РФ відновила танкові атаки під Добропіллям: чи втратять ЗСУ нові позиції, — експерт

Збройні сили Російської Федерації мають достатньо ресурсів, щоб провести масовану танкову атаку та прорватись на якісь нові рубежі, пояснив військовий експерт. Водночас, під час атаки росіяни втратять більшість бронемашин, оскільки Сили оборони мають засоби ураження, які впораються з бронею.

Російське командування перекинуло на Добропільський напрямок нові сили й має можливість проводити механізовані атаки, розповів військовий експерт та ексречник Генштабу ЗСУ (2014-17 рр.) Владислав Селезньов. Через це ситуація лишається складною, хоч зовсім поруч, у районі Нового Шахового, відбувається контратаки 1 корпусу Нацгвардії. На думку експерта, росіяни зібрали 130-тисячне військо і поспішають окупувати нові території, бо мають не більше двох-трьох тижнів до початку осінніх дощів. Особливу роль у наступах відіграють танки, які все ще є у російської армії.

Селезньов відповів на питання журналіста, який порівняв масований танковий штурм з масованим ракетно-дроновим обстрілом: засоби ППО працюють, але цілей так багато, що деякі проскакують. Експерт нагадав, що 9 жовтня росіяни кинули вперед відразу 40 танків, а таких інцидентів не було з літа. З його слів, причина посилення бронеатак — поспіх, оскільки у період дощів наступу стане ще складнішим через паритет у вогневих спроможностях. Він погодився, що коли танків багато, то деякі можуть прорватись всупереч зусиллям бійців ЗСУ.

"У разі масштабного використання противником сил і засобів якась частина його підрозділів, техніки здатна зайти на нові рубежі та позиції, навіть там закріпитися", — сказав він.

Експерт також пояснив, завдяки якій тактиці бійці ЗСУ спинили механізовану атаку росіян. Один з основних методів, який може врятувати ситуацію, — це мінування, яке провели інженерно-саперні підрозділи. Після цього працювали артилеристи та оператори дронів: завдяки таким діям "особовий склад противника буквально розбігався по підвалах та зруйнованих будинках".

На думку співрозмовника журналістів, не слід очікувати, що найближчим часом темпи атак ЗС РФ зменшаться. Селезньов наголосив, що ворог адаптується і, наприклад, захищає бронетехніка та автомобілі металеми прутами та сітками. Він радить не забувати про "серйозний потенціал бронетехніки", яка все ж має менший ефект завдяки засобам ураження ЗСУ.

"Невикористання противником бронетехніки обумовлене реаліями нинішнього поля бою. "Кілзона", яка наразі сягає ширини від 10 до 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, фактично перетворює на нуль усі спроби як противника активно використовувати бронетехніку", — підсумував Селезньов.

Танки РФ — що відомо про резерви та виробництво

Зазначимо, у жовтні низка аналітиків та OSINTерів досліджувала кількість танків ЗС РФ, які збереглись на складах та виготовляються промисловістю. Наприклад, OSINTер з ніком Jompy повідомив, що, ймовірно, росіяни мають близько 4 тис. старих танків, з них близько 1 тис. можна відремонтувати і відправити на фронт, а решта — у стані, що не піддаються відновленню. За його оцінками, протягом більш як трьох років війни росіяни втратили дві третини танків, які зберегли з часів СРСР, а більшість нових — швидко нищаться після появи на полі бою.

У вересні ГУР Міноборони оприлюднило про темпи роботи ВПК РФ, який, серед іншого, випускає і нові танки. Розвідники встановили, що у 2025 році росіяни виготовлять 250 нових танків Т-90М і близько 1100 одиниць БМП-3, БТР-82А та іншої бронетехніки.

Нагадуємо, 14 жовтня бійці 1 корпусу Нацгвардії розповіли про атаку росіян на Добропілля, у якій брала участь 16-17 бронемашин різних типів. Тим часом Фокус переклад статтю західного аналітика, який пояснив, куди ділась 20-тисячна танкова армія ЗС РФ.