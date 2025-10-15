ВС РФ возобновили танковые атаки под Добропольем: потеряют ли ВСУ новые позиции, — эксперт

Вооруженные силы Российской Федерации имеют достаточно ресурсов, чтобы провести массированную танковую атаку и прорваться на какие-то новые рубежи, пояснил военный эксперт. В то же время, во время атаки россияне потеряют большинство бронемашин, поскольку Силы обороны имеют средства поражения, которые справятся с броней.

Российское командование перебросило на Добропольское направление новые силы и имеет возможность проводить механизированные атаки, рассказал военный эксперт и экс-глава Генштаба ВСУ (2014-17 гг.) Владислав Селезнев. Из-за этого ситуация остается сложной, хотя совсем рядом, в районе Нового Шахового, происходит контратаки 1 корпуса Нацгвардии. По мнению эксперта, россияне собрали 130-тысячное войско и спешат оккупировать новые территории, потому что имеют не более двух-трех недель до начала осенних дождей. Особую роль в наступлениях играют танки, которые все еще есть у российской армии.

Селезнев ответил на вопрос журналиста, который сравнил массированный танковый штурм с массированным ракетно-дроновым обстрелом: средства ПВО работают, но целей так много, что некоторые проскакивают. Эксперт напомнил, что 9 октября россияне бросили вперед сразу 40 танков, а таких инцидентов не было с лета. По его словам, причина усиления бронеатак — спешка, поскольку в период дождей наступление станет еще сложнее из-за паритета в огневых возможностях. Он согласился, что когда танков много, то некоторые могут прорваться вопреки усилиям бойцов ВСУ.

"В случае масштабного использования противником сил и средств какая-то часть его подразделений, техники способна зайти на новые рубежи и позиции, даже там закрепиться", — сказал он.

Эксперт также объяснил, благодаря какой тактике бойцы ВСУ остановили механизированную атаку россиян. Один из основных методов, который может спасти ситуацию, — это минирование, которое провели инженерно-саперные подразделения. После этого работали артиллеристы и операторы дронов: благодаря таким действиям "личный состав противника буквально разбегался по подвалам и разрушенным домам".

По мнению собеседника журналистов, не следует ожидать, что в ближайшее время темпы атак ВС РФ уменьшатся. Селезнев отметил, что враг адаптируется и, например, защищает бронетехнику и автомобили металлическими прутьями и сетками. Он советует не забывать о "серьезном потенциале бронетехники", которая все же имеет меньший эффект благодаря средствам поражения ВСУ.

"Неиспользование противником бронетехники обусловлено реалиями нынешнего поля боя. "Килзона", которая сейчас достигает ширины от 10 до 20 километров от линии боевого соприкосновения, фактически превращает в ноль все попытки как противника активно использовать бронетехнику", — подытожил Селезнев.

Танки РФ — что известно о резервах и производстве

Отметим, в октябре ряд аналитиков и OSINTеров исследовали количество танков ВС РФ, которые сохранились на складах и изготавливаются промышленностью. Например, OSINTер с ником Jompy сообщил, что, вероятно, россияне имеют около 4 тыс. старых танков, из них около 1 тыс. можно отремонтировать и отправить на фронт, а остальные — в состоянии, которое не поддается восстановлению. По его оценкам, за более чем три года войны россияне потеряли две трети танков, которые сохранили со времен СССР, а большинство новых — быстро уничтожаются после появления на поле боя.

В сентябре ГУР Минобороны обнародовало о темпах работы ВПК РФ, который, среди прочего, выпускает и новые танки. Разведчики установили, что в 2025 году россияне изготовят 250 новых танков Т-90М и около 1100 единиц БМП-3, БТР-82А и другой бронетехники.

Напоминаем, 14 октября бойцы 1 корпуса Нацгвардии рассказали об атаке россиян на Доброполье, в которой участвовало 16-17 бронемашин различных типов. Тем временем Фокус перевод статью западного аналитика, который объяснил, куда делась 20-тысячная танковая армия ВС РФ.