Украина раскрыла планы ВПК РФ: масштабное производство авиации, бронетехники и ракет, — ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о масштабах производства российского военно-промышленного комплекса на 2025 год. По оценкам, Москва наращивает выпуск вооружений и делает ставку на дроны.

По данным разведки, в настоящее время РФ сосредоточивают значительное внимание на выпуске тех видов вооружения, которые эффективны на поле боя. Об этом 7 сентября детальнее рассказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Москва планирует построить:

Авиация – 57 самолетов тактической авиации: истребители Су-57, Су-35, Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-34. Впланах также развитие стратегической и дальней авиации.

тактической авиации: истребители Су-57, Су-35, Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-34. Впланах также развитие стратегической и дальней авиации. Бронетехника – около 250 новых танков Т-90М и порядка 1100 единиц другой бронетехники, включая БМП-3 и БТР-82А.

Т-90М и порядка 1100 единиц другой бронетехники, включая БМП-3 и БТР-82А. Артиллерия – 365 новых систем различных типов. ("Коалиция", "Мста" разных типов, "Мальва", "Гиацинт", "Магнолия")

различных типов. ("Коалиция", "Мста" разных типов, "Мальва", "Гиацинт", "Магнолия") Ракеты – около 2,5 тыс. дальнобойных боеприпасов всех типов.

Для сравнения, в 2024 году производственные мощности РФ по выпуску дальнобойных ракет оценивались ГУР в 130–150 единиц в месяц, что соответствует 1,5–1,8 тыс. в год.

"К ним относятся крылатые и баллистические ракеты комплекса "Искандер", гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другие. Россия намерена увеличивать производство", — отметил Скибицкий.

Кроме того, Россия активно продвигает программу так называемой дронизации армии. Цель Кремля — довести долю беспилотных и безэкипажных систем на поле боя до 40%. При этом противник не отказывается от классических средств войны — танков, артиллерии и бронетехники, а лишь усиливает баланс за счет дронов.

Среди новых направлений — формирование систем противодроновой обороны в тыловых районах. Уже в сентябре россияне намерены протестировать семь беспилотных зенитных систем как квадрокоптерного, так и самолетного типа.

Одновременно Москва строит новые предприятия ВПК на расстоянии 1500–2000 км от границы Украины. По данным ГУР, около 25% заводов остаются на дистанции 250–500 км от линии фронта.

Скибицкий также подчеркнул, что наращивание производства и корректировка ракетной программы РФ направлены не только против Украины, но и на подготовку к возможному столкновению со странами НАТО к 2030 году.

Напомним, украинские эксперты определили интенсивность вражеских ударов, а также оценили степень наращивания производства БПЛА в РФ. В частности отмечалось, что ВС РФ накапливают средства для массированных воздушных ударов и все больше применяют дроны-имитаторы и "приманки".