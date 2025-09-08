Україна розкрила плани ВПК РФ: масштабне виробництво авіації, бронетехніки та ракет, — ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про масштаби виробництва російського військово-промислового комплексу на 2025 рік. За оцінками, Москва нарощує випуск озброєнь і робить ставку на дрони.

Related video

За даними розвідки, нині РФ зосереджують значну увагу на випуску тих видів озброєння, які ефективні на полі бою. Про це 7 вересня детальніше розповів заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Москва планує побудувати:

Авіація — 57 літаків тактичної авіації: винищувачі Су-57, Су-35, Су-30 і фронтові бомбардувальники Су-34. У планах також розвиток стратегічної та дальньої авіації.

тактичної авіації: винищувачі Су-57, Су-35, Су-30 і фронтові бомбардувальники Су-34. У планах також розвиток стратегічної та дальньої авіації. Бронетехніка — близько 250 нових танків Т-90М і близько 1100 одиниць іншої бронетехніки, включно з БМП-3 і БТР-82А.

Т-90М і близько 1100 одиниць іншої бронетехніки, включно з БМП-3 і БТР-82А. Артилерія — 365 нових систем різних типів. ("Коаліція", "Мста" різних типів, "Мальва", "Гіацинт", "Магнолія").

різних типів. ("Коаліція", "Мста" різних типів, "Мальва", "Гіацинт", "Магнолія"). Ракети — близько 2,5 тис. далекобійних боєприпасів усіх типів.

Для порівняння, у 2024 році виробничі потужності РФ з випуску далекобійних ракет оцінювалися ГУР у 130-150 одиниць на місяць, що відповідає 1,5-1,8 тис. на рік.

"До них належать крилаті та балістичні ракети комплексу "Іскандер", гіперзвукові ракети "Кинджал" та інші. Росія має намір збільшувати виробництво", — зазначив Скібіцький.

Крім того, Росія активно просуває програму так званої дронізації армії. Мета Кремля — довести частку безпілотних і безекіпажних систем на полі бою до 40%. При цьому противник не відмовляється від класичних засобів війни — танків, артилерії та бронетехніки, а лише посилює баланс за рахунок дронів.

Серед нових напрямів — формування систем противодронової оборони в тилових районах. Уже у вересні росіяни мають намір протестувати сім безпілотних зенітних систем як квадрокоптерного, так і літакового типу.

Одночасно Москва будує нові підприємства ВПК на відстані 1500-2000 км від кордону України. За даними ГУР, близько 25% заводів залишаються на дистанції 250-500 км від лінії фронту.

Скібіцький також підкреслив, що нарощування виробництва і коригування ракетної програми РФ спрямовані не тільки проти України, а й на підготовку до можливого зіткнення з країнами НАТО до 2030 року.

Нагадаємо, українські експерти визначили інтенсивність ворожих ударів, а також оцінили ступінь нарощування виробництва БПЛА у РФ. Зокрема зазначалося, що ЗС РФ накопичують засоби для масованих повітряних ударів і дедалі більше застосовують дрони-імітатори та "приманки".