Начинали с самой большой танковой армией: куда исчезли 20 тысяч российских танков

В резерве Вооруженных сил Российской Федерации осталась треть танков, которые там находились до начала вторжения в Украину. При этом РФ производит около 20-25 Т-90 в месяц, а потери — около 70 бронемашин только за сентябрь 2025 года (новых и восстановленных). Как так случилось, что Москва входила в войну с крупнейшей танковой армией, а теперь осталась почти ни с чем?

У России давно закончились современные основные боевые танки, а теперь она быстро исчерпывает и устаревшие резервы.

Фокус перевел статью "Куда делись все российские танки?" журналиста Питера Сучиу, который пишет на военную тематику. В материале на портале The National Interest анализируется состояние российской танковой армии — какой она была перед вторжением в Украину и во что превратилась на четвертый год войны.

В конце Холодной войны в 1991 году Советский Союз имел самую большую танковую армию в мире, располагая парком из примерно 64 тысяч довольно современных на тот момент танков. Хотя значительная часть из них находилась на хранении, они все равно считались значительной силой, которую советская армия могла задействовать в случае войны с НАТО.

После распада Советского Союза Россия унаследовала большинство его танков. Однако к 2020 году их количество сократилось примерно до 12 тысяч единиц. Это число все еще почти вдвое превышало танковый парк американских вооруженных сил и включало значительное количество основных боевых танков (ОБТ) Т-72, Т-80 и Т-90, которые считались высокоэффективными и мощными машинами. Добавьте к этому более 7300 танков из запасов времен холодной войны, которые при необходимости можно было вернуть в строй.

Потом Россия начала войну в Украине, и все изменилось.

С февраля 2022 года Кремль понес огромные потери в бронетехнике. Как и многие другие вещи, связанные с войной в Украине, это наверняка стало неожиданностью; вспомним, что российские войска вторглись в Украину в парадной форме, а не в зимней экипировке, и наверняка удивились, когда украинцы начали вести ответный огонь. Спустя три года войны Москва настолько истощила свои танковые резервы, что уже поступают сообщения о практически исчерпанных российских запасах. Хотя Кремль настаивает, что у него нет проблем с заменой танков, стоит отметить, что в 2022 году танковые резервы России хранились на 24 базах по всей стране, а сегодня функционирует лишь 9 таких объектов.

Бронетанковые войска России дышат на ладан

Поскольку война в Украине, вероятно, продлится как минимум до 2026 года, а мирные переговоры практически не продвигаются, непонятно, сколько еще потерь понесет Россия. По последним данным из открытых источников, сегодня в России на хранении находится всего 2887 танков, более половины из них — в плохом состоянии. Менее четверти можно классифицировать как "пригодные для использования" на поле боя. Менее сотни танков были относительно современными основными боевыми танками Т-80, а остальные включали устаревшие танки Т-62, Т-64 и ранние модели Т-72.

Ситуация может ухудшиться. Россия уже сняла с хранения более 4 400 своих старых танков, но это не принесло быстрой и убедительной победы. В некоторых случаях эти машины попали из хранилищ на склады, а затем на передовую, где были уничтожены, захвачены или брошены. Время, энергия и деньги, потраченные на восстановление танков, вряд ли окупились.

Российская армия неоднократно собирала свои танки для наступления, которое, как она надеялась, прорвет линию обороны и принесет долгожданную окончательную победу. Эти попытки каждый раз заканчивались неудачей — еще один печальный момент, повторяющий историю Первой мировой войны, когда обе стороны жертвовали огромным количеством человеческих и материальных ресурсов, не достигнув при этом практически никаких результатов. Украинские войска также совершают немало ошибок, но именно Кремль продолжает повторять свои ошибки спустя почти четыре года войны.

Россия заменяет новые танки старыми

Проблема усугубляется тем, что, как написал на этой неделе Дэвид Акс, производство танков в России также "сходит на нет", а это означает, что российской армии будет гораздо сложнее заменить текущие потери на поле боя. Эта ситуация может оставаться актуальной даже после окончательного разрешения конфликта.

Кремлю придется до бесконечности ремонтировать танки, которые другие страны отправили бы на свалку. Ремонт старого танка, даже в плохом состоянии, может быть проще и менее трудоемким, чем строительство нового. С экономической точки зрения такой ремонт часто нецелесообразен — это и является одной из главных причин, почему даже те 4 000 танков, которые находятся в плохом состоянии, не были отправлены на передовую (по крайней мере пока).

Учитывая состояние российской армии, вопрос заключается не в том, будут ли старые танки снова участвовать в боях, а в том, когда именно это произойдет. Если остается хоть какой-то способ заставить их работать, есть большая вероятность, что Россия уже рассматривает их для применения на поле боя.

Питер Сучиу — журналист с 30-летним стажем, опубликовавший более 3200 статей в более чем четырех десятках журналов и на веб-сайтах. Он освещает темы военной техники, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политики и международных отношений.