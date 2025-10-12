Починали з найбільшою танковою армією: куди зникли 20 тисяч російських танків

У резерві Збройних сил Російської Федерації залишилась третина танків, які там перебували до початку вторгнення в Україну. При цьому РФ виготовляє близько 20-25 Т-90 на місяць, а втрати — близько 70 бронемашин лише за вересень 2025 року (нових та відновлених). Як так сталось, що Москва входила у війну з найбільшою танковою армією, а тепер залишилась майже ні з чим?

У Росії давно закінчилися сучасні основні бойові танки, а тепер вона швидко вичерпує і застарілі резерви.

Фокус переклав статтю "Куди поділися всі російські танки?" журналіста Пітера Сучіу, який пише на військову тематику. У матеріалі на порталі The National Interest аналізується стан російської танкової армії — якою вона була перед вторгненням в Україну та у що перетворилась на четвертий рік війни.

Наприкінці Холодної війни в 1991 році Радянський Союз мав найбільшу танкову армію у світі, маючи у своєму розпорядженні парк із приблизно 64 тисяч доволі сучасних на той момент танків. Хоча значна частина з них знаходилася на зберіганні, вони однаково вважалися значною силою, яку радянська армія могла задіяти в разі війни з НАТО.

Після розпаду Радянського Союзу Росія успадкувала більшість його танків. Однак до 2020 року їхня кількість скоротилася приблизно до 12 тисяч одиниць. Це число все ще майже вдвічі перевищувало танковий парк американських збройних сил і включало значну кількість основних бойових танків (ОБТ) Т-72, Т-80 і Т-90, які вважалися високоефективними й потужними машинами. Додайте до цього понад 7300 танків із запасів часів холодної війни, які за необхідності можна було повернути в стрій.

Потім Росія розпочала війну в Україні, і все змінилося.

З лютого 2022 року Кремль зазнав величезних втрат у бронетехніці. Як і багато інших речей, пов'язаних із війною в Україні, це напевно стало несподіванкою; згадаймо, що російські війська вторглися в Україну в парадній формі, а не в зимовому екіпіруванні, і, напевно, здивувалися, коли українці почали вести вогонь у відповідь. Через три роки війни Москва настільки виснажила свої танкові резерви, що вже надходять повідомлення про практично вичерпані російські запаси. Хоча Кремль наполягає, що у нього немає проблем із заміною танків, варто зазначити, що у 2022 році танкові резерви Росії зберігалися на 24 базах по всій країні, а сьогодні функціонує лише 9 таких об'єктів.

Бронетанкові війська Росії дихають на ладан

Оскільки війна в Україні, ймовірно, триватиме щонайменше до 2026 року, а мирні переговори практично не просуваються, незрозуміло, скільки ще втрат понесе Росія. За останніми даними з відкритих джерел, сьогодні в Росії на зберіганні знаходиться лише 2887 танків, понад половина з них — у поганому стані. Менше чверті можна класифікувати як "придатні для використання" на полі бою. Менше сотні танків були відносно сучасними основними бойовими танками Т-80, а решта включали застарілі танки Т-62, Т-64 і ранні моделі Т-72.

Ситуація може погіршитися. Росія вже зняла зі зберігання понад 4 400 своїх старих танків, але це не принесло швидкої й переконливої перемоги. У деяких випадках ці машини потрапили зі сховищ на склади, а потім на передову, де були знищені, захоплені або покинуті. Час, енергія і гроші, витрачені на відновлення танків, навряд чи окупилися.

Російська армія неодноразово збирала свої танки для наступу, який, як вона сподівалася, прорве лінію оборони й принесе довгоочікувану остаточну перемогу. Ці спроби щоразу закінчувалися невдачею — ще один сумний момент, який повторює історію Першої світової війни, коли обидві сторони жертвували величезною кількістю людських і матеріальних ресурсів, не досягнувши при цьому практично жодних результатів. Українські війська також роблять чимало помилок, але саме Кремль продовжує повторювати свої помилки через майже чотири роки війни.

Росія замінює нові танки старими

Проблема ускладнюється тим, що, як написав цього тижня Девід Акс, виробництво танків в Росії також "сходить нанівець", а це означає, що російській армії буде набагато складніше замінити поточні втрати на полі бою. Ця ситуація може залишатися актуальною навіть після остаточного вирішення конфлікту.

Кремлю доведеться до нескінченності ремонтувати танки, які інші країни відправили б на звалище. Ремонт старого танка, навіть у поганому стані, може бути простішим і менш трудомістким, ніж будівництво нового. З економічної точки зору такий ремонт часто недоцільний — це і є однією з головних причин, чому навіть ті 4 000 танків, які знаходяться в поганому стані, не були відправлені на передову (принаймні поки що).

З огляду на стан російської армії, питання полягає не в тому, чи будуть старі танки знову брати участь у боях, а в тому, коли саме це станеться. Якщо залишається хоч якийсь спосіб змусити їх працювати, є велика ймовірність, що Росія вже розглядає їх для застосування на полі бою.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із 30-річним стажем, який опублікував понад 3200 статей у більш ніж чотирьох десятках журналів і на вебсайтах. Він висвітлює теми військової техніки, історії вогнепальної зброї, кібербезпеки, політики та міжнародних відносин.