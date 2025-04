Польща радикально переглядає свою оборонну позицію перед обличчям щораз більшої російської агресії. Побоюючись долі сусідньої України, Польща взялася за нарощування своєї військової потужності.

Фокус переклав статтю геополітичного аналітика Брендона Дж. Вайхерта про модернізацію танкових підрозділів Війська Польського.

Цікаво, що поляки звертаються не тільки до своїх партнерів по НАТО, які й без того зазнають труднощів, а й ідуть набагато далі. Польща придбала для себе південнокорейський K2 Black Panther, що відображає як стратегічну далекоглядність країни, так і прагнення модернізувати свої збройні сили перед обличчям можливого вторгнення Росії.

Польський танк PT-91 Twardy Фото: VPK.name

Польща купує найкращі південнокорейські танки

Початкова рамкова угода, підписана в липні 2022 року з Hyundai Rotem, провідним оборонним виробником Південної Кореї, передбачала закупівлю тисячі танків K2. За цими переговорами в серпні 2022 року послідував контракт на 180 танків K2 вартістю 3,4 мільярда доларів, постачання яких розпочалося в грудні того ж року.

Друга партія зі 180 танків, як повідомляється, близька до завершення, причому їхнє виробництво частково планують у Польщі, що свідчить про довгострокове партнерство, яке переходить від звичайних закупівель у промислове співробітництво.

Усе про південнокорейський танк K2 Black Panther

Південнокорейський танк Black Panther вважається одним із найсучасніших танків у світі, що поєднує в собі передові технології та універсальність на полі бою. Його основним озброєнням є 120-мм гладкоствольна гармата L55, оснащена автозарядом, що дає змогу виробляти до десяти пострілів за хвилину навіть у русі. На додаток до неї встановлено сучасну систему управління вогнем з автоматичним виявленням і супроводом цілі, що забезпечує високу точність стрільби на великих відстанях.

Композитна броня танка, доповнена динамічним захистом і системою активного захисту (APS), забезпечує надійний захист від протитанкових ракет і ударних пошкоджень, що вкрай важливо в умовах сучасної війни.

Важлива і мобільність: K2 Black Panther — це маневрена машина для вбивства. K2, оснащений дизельним двигуном потужністю 1500 к.с. і підвіскою на важелях (ISU), може з легкістю долати різноманітний польський ландшафт, від боліт до лісів.

У польський варіант цього південнокорейського танка під назвою K2PL внесені удосконалення, спеціально розроблені для потреб Польщі. Вони включають в себе додаткову броню, 12,7-міліметрову станцію дистанційного керування зброєю і поліпшену оперативну сумісність зі стандартами НАТО.

Хоча пропозиції щодо створення роздільного відсіку для боєприпасів були відхилені через конструктивні обмеження, K2PL зберігає основні переваги вихідної південнокорейської версії, але водночас адаптується до оперативних вимог Польщі.

Танк K2 Black Panther Польських Сухопутних військ

Польща — лідер європейської оборони

У межах польсько-південнокорейської угоди K2 Black Panther передбачено, що починаючи з 2026 року, 820 танків K2PL вироблятимуть у Польщі за ліцензією Польської групи озброєнь (PGZ) у співпраці з Hyundai Rotem. Це передавання технологій є переломним моментом, покликаним оживити оборонну промисловість Польщі, яка історично відставала від своїх західних колег.

Польські танки K2 MBT зміцнюють колективну міць НАТО, відповідаючи на прагнення альянсу до створення сучасних, здатних до взаємодії сил. І це відбувається як не можна більш своєчасно. Зрештою, більшість європейських членів НАТО вперто відмовляються виділяти достатнє фінансування на потреби альянсу, незважаючи на наявність фінансових і технологічних ресурсів, що дуже розчаровує планувальників оборони НАТО і США.

Співпрацюючи з Південною Кореєю в межах цього важливого проєкту, Польща потихеньку диверсифікує свій ланцюжок постачань, відмовившись від повної залежності від обладнання НАТО. K2 — це один із важливих чинників, який змусить Європу взяти на себе відповідальність за власну оборону.

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy".