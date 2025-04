Польша радикально пересматривает свою оборонительную позицию перед лицом растущей российской агрессии. Опасаясь участи соседней Украины, Польша взялась за наращивание своей военной мощи.

Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта о модернизации танковых подразделений Войска Польского.

Интересно, что поляки обращаются не только к своим партнерам по НАТО, которые и без того испытывают трудности, но и идут гораздо дальше. Польша приобрела для себя южнокорейский K2 Black Panther, что отражает как стратегическую дальновидность страны, так и стремление модернизировать свои вооруженные силы перед лицом возможного вторжения России.

Польский танк PT-91 Twardy Фото: VPK.name

Польша покупает лучшие южнокорейские танки

Исходное рамочное соглашение, подписанное в июле 2022 года с Hyundai Rotem, ведущим оборонным производителем Южной Кореи, предусматривало закупку тысячи танков K2. За этими переговорами в августе 2022 года последовал контракт на 180 танков K2 стоимостью 3,4 миллиарда долларов, поставки которых начались в декабре того же года.

Вторая партия из 180 танков, как сообщается, близка к завершению, причем их производство частично планируется в Польше, что свидетельствует о долгосрочном партнерстве, переходящем от обычных закупок в промышленное сотрудничество.

Все о южнокорейском танке K2 Black Panther

Южнокорейский танк Black Panther считается одним из самых современных танков в мире, сочетающим в себе передовые технологии и универсальность на поле боя. Его основным вооружением является 120-мм гладкоствольная пушка L55, оснащенная автозарядом, позволяющим производить до десяти выстрелов в минуту даже в движении. В дополнение к ней установлена современная система управления огнем с автоматическим обнаружением и сопровождением цели, обеспечивающая высокую точность стрельбы на больших расстояниях.

Композитная броня танка, дополненная динамической защитой и системой активной защиты (APS), обеспечивает надежную защиту от противотанковых ракет и ударных повреждений, что крайне важно в условиях современной войны.

Важна и мобильность: K2 Black Panther — это маневренная машина для убийства. K2, оснащенный дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. и подвеской на рычагах (ISU), может с легкостью преодолевать разнообразный польський ландшафт, от болот до лесов.

В польский вариант этого южнокорейского танка под названием K2PL внесены усовершенствования, специально разработанные для нужд Польши. Они включают в себя дополнительную броню, 12,7-миллиметровую станцию дистанционного управления оружием и улучшенную оперативную совместимость со стандартами НАТО.

Хотя предложения по созданию раздельного отсека для боеприпасов были отклонены из-за конструктивных ограничений, K2PL сохраняет основные достоинства исходной южнокорейской версии, но при этом адаптируется к оперативным требованиям Польши.

Танк K2 Black Panther Польских Сухопутных войск

Польша — лидер европейской обороны

В рамках польско-южнокорейского соглашения K2 Black Panther предусмотрено, что начиная с 2026 года, 820 танков K2PL будут производиться в Польше по лицензии Польской группы вооружений (PGZ) в сотрудничестве с Hyundai Rotem. Эта передача технологий является переломным моментом, призванным оживить оборонную промышленность Польши, которая исторически отставала от своих западных коллег.

Польские танки K2 MBT укрепляют коллективную мощь НАТО, отвечая на стремление альянса к созданию современных, способных к взаимодействию сил. И это происходит как нельзя более своевременно. В конце концов, большинство европейских членов НАТО упорно отказываются выделять достаточное финансирование на нужды альянса несмотря на наличие финансовых и технологических ресурсов, что очень разочаровывает планировщиков обороны НАТО и США.

Сотрудничая с Южной Кореей в рамках этого важного проекта, Польша потихоньку диверсифицирует свою цепочку поставок, отказавшись от полной зависимости от оборудования НАТО. K2 — это один из важных факторов, который заставит Европу взять на себя ответственность за собственную оборону.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.