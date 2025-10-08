39% танков и большинство нерабочие: сколько у россиян осталось военной техники, — OSINT-исследование

OSINT-исследователь Jompy обновил свои подсчеты оставшейся на российских базах хранения бронетехники. И оказалось, что у армии РФ осталось 45% от довоенного количества БМП, а другой техники и того меньше.

Related video

По подсчетам, на военных базах осталось 39% от довоенного количества танков, 36% БМП, 45% бронетранспортеров и 39% артиллерии. Jompy отмечает, что за последние шесть месяцев россияне вытащили с хранения все БМП, которые можно было использовать. А те, что остались, видимо, находятся в нерабочем состоянии.

На базах РФ осталось 39% от довоенного количества танков и 36% БМП, Фото: Соцсети

На базах РФ осталось 45% бронетранспортеров и 39% артиллерии. Фото: Соцсети

Исследователь также предположил, что у россиян осталось не так много бронетехники, которую можно определить как находящуюся в нормальном состоянии, танков в этой категории не осталось и вовсе.

Практически вся оставшаяся техника находится в плохом и очень плохом состоянии.

Также он написал, что многие оставшиеся артиллерийские орудия — старых систем, снаряды к которым найти проблематично.

"Помню, когда общее количество танков было около 60%. Сейчас почти половина от первоначального значения. Продолжай в том же духе, Россия, 2026 год будет интересным… Еще год, и у них будет только то, что выходит с завода", — написали в комментариях.

Сотни БМП находятся в нерабочем состоянии Фото: Соцсети

Также Jompy отметил, что ни один танк, находящийся на хранении, не находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы его можно было быстро отремонтировать: "В противном случае те немногие, которые выглядят достаточно хорошо на изображениях, уже исчезли бы", — написал он.

А OSINT-исследователь Якуб Яновский обновил наглядный график потерь российской техники.

Список уничтоженной российской техники Фото: Oryx

Также исследователи показали спутниковые фото, на которых видно огромное количество техники, которая стоит на полигонах, видимо, ожидая ремонта.

Большинство российской техники на полигонах в плачевном состоянии Фото: Соцсети

Но большинство из БМП и танков, по их мнению, отремонтировать невозможно.

Напомним, ранее Jompy писал, что в РФ с 111 Центральной базы резерва танков начали забирать старые БМП для нужд российской армии. Из Хабаровского края везут ту технику, которую еще можно отремонтировать, хотя вся она находится в плачевном состоянии.

Между тем зимой 2025 года медиа Budiness Insider анализировали ориентировочное количество БМП РФ. Выяснилось, годовые потери бронетехники россиян — на уровне 6 тыс. ед.