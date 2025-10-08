39% танков и большинство нерабочие: сколько у россиян осталось военной техники, — OSINT-исследование
OSINT-исследователь Jompy обновил свои подсчеты оставшейся на российских базах хранения бронетехники. И оказалось, что у армии РФ осталось 45% от довоенного количества БМП, а другой техники и того меньше.
По подсчетам, на военных базах осталось 39% от довоенного количества танков, 36% БМП, 45% бронетранспортеров и 39% артиллерии. Jompy отмечает, что за последние шесть месяцев россияне вытащили с хранения все БМП, которые можно было использовать. А те, что остались, видимо, находятся в нерабочем состоянии.
Исследователь также предположил, что у россиян осталось не так много бронетехники, которую можно определить как находящуюся в нормальном состоянии, танков в этой категории не осталось и вовсе.
Практически вся оставшаяся техника находится в плохом и очень плохом состоянии.
Также он написал, что многие оставшиеся артиллерийские орудия — старых систем, снаряды к которым найти проблематично.
"Помню, когда общее количество танков было около 60%. Сейчас почти половина от первоначального значения. Продолжай в том же духе, Россия, 2026 год будет интересным… Еще год, и у них будет только то, что выходит с завода", — написали в комментариях.
Также Jompy отметил, что ни один танк, находящийся на хранении, не находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы его можно было быстро отремонтировать: "В противном случае те немногие, которые выглядят достаточно хорошо на изображениях, уже исчезли бы", — написал он.
А OSINT-исследователь Якуб Яновский обновил наглядный график потерь российской техники.
Также исследователи показали спутниковые фото, на которых видно огромное количество техники, которая стоит на полигонах, видимо, ожидая ремонта.
Но большинство из БМП и танков, по их мнению, отремонтировать невозможно.
Напомним, ранее Jompy писал, что в РФ с 111 Центральной базы резерва танков начали забирать старые БМП для нужд российской армии. Из Хабаровского края везут ту технику, которую еще можно отремонтировать, хотя вся она находится в плачевном состоянии.
Между тем зимой 2025 года медиа Budiness Insider анализировали ориентировочное количество БМП РФ. Выяснилось, годовые потери бронетехники россиян — на уровне 6 тыс. ед.