Везут за 6000 км: РФ выгребает старые БМП со склада резерва в Комсомольске-на-Амуре (фото)

В течение более трех лет войны Российская Федерация оказалась в ситуации, когда ей пришлось расконсервировать бронемашины пехоты на самом дальнем полигоне в Хабаровском крае. Россияне разбирают старые бронемашины на запчасти, а некоторые пытаются ремонтировать.

Со 111 Центральная база резерва танков начали забирать старые БМП для нужд российской армии, написал OSINT-аналитик с ником Jompy в соцсети X (Twitter). Полигон расположен неподалеку от Комсомольск-на-Амуре на Дальнем Востоке, на расстоянии 6 тыс. км. Аналитик отметил, что россияне разбирают наиболее поврежденные машины, а те, что более-менее целые, начинают ремонтировать.

Сообщение Jompy о БМП РФ появилось вечером 6 октября. Аналитик проанализировал спутниковые фото полигона в Хабаровском стран. Первые два фото — площадка, заполненная около 20 рядами и несколькими хаотичными группами старых машин.

"Они наконец берутся за все эти поврежденные БМП и пытаются отремонтировать как можно больше", — написал он.

Техника РФ — спутниковое фото полигона в Хабаровском крае Техника РФ — спутниковое фото площадки со старыми БМП РФ Фото: Jompy / X

Аналитик опубликовал увеличенные фрагменты изображения и пояснил, что часть старых бронемашин — в процессе разборки на запчасти, а часть — уже отремонтировали и, вероятно, готовы к отправке (около 50 ед).

Техника РФ — старые БМП в разобранном виде Фото: Jompy / X

Техника РФ — старые БМП в отремонтированном виде Фото: Jompy / X

Jompy заметил, среди прочего, остатки танков Т-80 (без башен, только корпуса) и даже один БТР-50. Кроме того, он напомнил выводы аналитика с ником D'Mithridates, который отметил, что россияне планируют переделывать Т-80 на тяжелые огнеметные установки ТОС-1 и бронированные эвакуационные машины БРЭМ-80.

"Поскольку определенные типы бронетехники становятся редкими, нужны более отчаянные меры", — подытожил Jompy.

Техника РФ — что известно

На портале "Милитарный" добавили детали к информации аналитика. В частности, уточняется, что речь идет о складе резерва, о котором уже писали в начале 2022 года. В то время обратили внимание, что на 111 Центральной базе резерва (в/ч 42857, координаты 50.692576,136.868322) хранилось более тысячи старых танков. На Google maps можно отыскать указанную местность и выделить часть, которая фигурирует на фото OSINTера. Видим, что площадь, отведенная от БМП, — ориентировочно 11 га.

Техника РФ — какая площадь хранения БМП на 111 Центральной базе резерва РФ Фото: Google Maps

Между тем зимой 2025 года медиа Budiness Insider анализировали ориентировочное количество БМП РФ. Выяснилось, годовые потери бронетехники россиян — на уровне 6 тыс. ед. При этом в декабре 2024 года Jompy подсчитал, что по состоянию на конец второго года войны Москва держала на хранении 2358 бронемашин различных типов (БТР-60/70/80), а в начале вторжения их было 3673. Таким образом, темпы расконсервирования старых машин — "минус" 36% запасов в течение двух лет.

Напоминаем, в сентябре OSINT-аналитики сообщили о "драматических изменениях" в потерях бронетехники ВС РФ.