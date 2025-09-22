"Драматические изменения": российские потери в бронетехнике внезапно переформатировались, — OSINT

С начала сентября 2025 года потери российской оккупационной армии в бронетехнике меняют направленность: потерянных БМП становится меньше, а грузовиков и такнов — больше.

Разница с предыдущими периодами слишком велика, чтобы быть случайностью, отметил OSINT-аналитик Ричард Верекер.

"Драматические изменения в составе потерь России в этом месяце. Значительное снижение доли (и абсолютных цифр) потерь БМП/БТР (светло-голубой цвет) и рост доли потерь грузовиков (светло-желтый цвет у верха), а также некоторый рост доли танков (темно-желтый цвет внизу)", — написал Верекер

Он уточнил, что с начала сентября на всей линии фронта — от Херсона до Сумщины — Россия потеряла лишь 6 БМП и БТР, но в то же время — 37 транспортных средств.

График Верекера Фото: соцмережі

"Я не знаю, что вызвало это изменение, но считаю, что оно слишком велико, чтобы быть случайным", — пояснил Верекер.

Он также предположил, что такое изменение может быть связано с "бальной" системой, по которой действуют украинские беспилотные силы. Согласно этой системе, подразделения ВСУ получают больше баллов за уничтожение вражеской пехоты и меньше — за бронетехнику.

"Обычно на каждый потерянный танк приходится 2-3 БМП/БТР, а сейчас все наоборот", — подчеркнул Верекер.

