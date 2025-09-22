"Драматичні зміни": російські втрати у бронетехніці раптово переформатувались, — OSINT

З початку вересня 2025 року втрати російської окупаційної армії у бронетехніці змінюють направленість: втрачених БМП стає менше, а вантажівок та танків — більше.

Різниця з попередніми періодами занадто велика, щоб бути випадковістю, зазначив OSINT-аналітик Річард Верекер.

"Драматичні зміни у складі втрат Росії цього місяця. Значне зниження частки (та абсолютних цифр) втрат БМП/БТР (світло-блакитний колір) та зростання частки втрат вантажівок (світло-жовтий колір біля верху), а також деяке зростання частки танків (темно-жовтий колір внизу)", — написав Верекер

Він уточнив, що від початку вересня на всій лінії фронту — від Херсона до Сумщини — Росія втратила лише 6 БМП та БТР, але водночас — 37 транспортних засобів.

Графік Верекера Фото: соцмережі

"Я не знаю, що спричинило цю зміну, але вважаю, що вона занадто велика, щоб бути випадковою", — пояснив Верекер.

Він також припустив, що така зміна може бути пов'язана з "бальною" системою, за якою діють українські безпілотні сили. Згідно з цією системою, підрозділи ЗСУ отримують більше балів за знищення ворожої піхоти та менше — за бронетехніку.

"Зазвичай на кожен втрачений танк припадає 2-3 БМП/БТР, а зараз все навпаки", — наголосив Верекер.

Нагадаємо, у березні 2024 Верекер повідомляв, що у ЗС РФ стрімко зросли втрати бойової техніки на фронті.

11 вересня OSINT-аналітик повідомив, що ЗС РФ перекинули на Донеччину дві бригади морпіхів.