У ЗС РФ стрімко зросли втрати бойової техніки на фронті: що знищується найчастіше (фото)

За березень середній показник втрат окупантів зріс у декілька разів. OSINT-аналітик Річард Верекер зауважив, що збільшення знищеної техніки російських військових може бути повʼязано з трьома причинами.

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У Збройних сил Російської Федерації зросла кількість втраченої бойової техніки на полі бою у березні. Про це повідомив OSINT-аналітик Річард Верекер у своєму X (Twitter).

Він зауважив, що протягом повномасштабного вторгнення співвідношення ворожих втрачених танків до бойових бронемашин було близьким до середнього показника 1,87, максимум якого досягав 2,17. Проте у березні цей показник зріс до 3,87 та 6,8 за десять днів.

"Я не знаю причини, можливо, це пов’язано з тактикою чи доступністю транспортних засобів, або, можливо, вибори в Росії є фактором, але це відбувається і, здається, прискорюється протягом місяця", — наголосив він.

За його словами, кожного разу, коли він перевіряє цифри, це співвідношення зростає.

Крім цього, він показав співвідношення всіх втрат техніки щомісяця та як відсотковий показник від загальних втрат у березні.

"Відбулося поступове скорочення всього, що не є танком чи БМП, але це дуже поступово, порівняно зі змінами, що відбулися за останній місяць у танках порівняно з БМП", — розповів він.

OSINT-аналітик опублікував дані зі всіма втратами росіян щомісяця.

Він наголосив, що спостерігаючи за загальними втратами ЗС РФ цього місяця, можна помітити, що зросло знищення БМП-1 та знизилося БМД-2. Проте суттєвих змін не відбулося, якщо порівнювати з лютим або січнем.

"Це свідчить про те, що йдеться не про одну чи дві великі партії одного типу БМП, які прибули на фронт", — зазначив аналітик.

На додаток він порівняв дані всіх втрат ворожих танків за типом щомісяця. За його словами, помітне зниження відсоткового значення Т-80, тоді як втрати Т-90 і Т-72 зросли.

Нагадаємо, 15 березня у 3-й ОШБр розповіли про те, що змогли атакувати контрольний спостережний пункт окупантів в районі Авдіївки Донецької області. Також було знищено гаубицю Д-30 у самому місті.

20 березня 3-я ОШБр показала знищення російських військових, їхньої техніки й позицій за допомогою прямих влучань на Авдіївському напрямку. Ліквідовувати ворога вдавалося за допомогою БПЛА.