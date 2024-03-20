Справжній "чіназес": бійці 3-ї ОШБр прямим влучанням знищили росіян під Авдіївкою (відео)

Українські військові вистежували російських окупантів за допомогою безпілотних літальних апаратів, після чого завдавали влучного удару.

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Бійці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як знищувати російських військових, їхні позиції та техніку за допомогою прямих влучань на Авдіївському напрямку. Відео опублікували в пресслужбі 3-ї ОШБр у Telegram.

"Прямі влучання по пі**рах — ось справжній "чіназес". Вистежуємо ворога з неба, і наздоганяємо на землі", — йдеться у повідомленні.

Військові показали кадри нещодавньої роботи підрозділів 3-ї ОШБр. Зокрема, бійці били по особовому складу Збройних сил Російської Федерації, позиціях, танках, ББМ, мінометах та артилерії ворога.

В опублікованому ролику оператори безпілотних літальних апаратів виявляти противника на різних ділянках фронту, після чого спрямовували влучні удари. В результаті відбувався вибух, в небо здіймався вогонь та густий дим.

У пресслужбі бригади наголосили, що це лише частина успішних уражень по окупантах.

"Продовжуємо розбирати ворога в районі Авдіївки удень, і вночі", — додали бійці.

Нагадаємо, 18 березня у пресслужбі 3-ї ОШБр розповіли про ураження російського "Спартака" — гантрака з 57-мм гарматою С-60 у районі Авдіївки Донецької області. По ворожій техніці ударили за допомогою "Мсти-Б".

15 березня стало відомо, що військові з 3-ї ОШБр атакували контрольний спостережний пункт Збройних сил Російської Федерації на Авдіївському напрямку. Також було ліквідовано гаубицю Д-30.