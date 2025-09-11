Посилюють тиск: ЗС РФ перекинули на Донеччину дві бригади морпіхів, — OSINT-аналітик (мапа)

Російські окупаційні війська перекинули 61-шу та 336-ту бригади морської піхоти в Донецьку область.

Таке перегрупування російських військ свідчить про намір ЗС РФ посилити тиск на українські підрозділи, повідомив OSINT-аналітиком Unit Observer.

"Через нестачу води в Донецьку багато російських підрозділів звертаються до волонтерів за необхідними запасами. Завдяки цьому ми змогли підтвердити, що 61-а та 336-а бригади морської піхоти перебувають у Донецьку, приєднавшись до російської групи морської піхоти", — йдеться у повідомленні осінтера.

Він також оприлюднив мапу, на якій відзначено напрямок перекидання російських морпіхів.

Напрямок перекидання бригад морської піхоти ЗС РФ Фото: Соцмережi

Крім того, Unit Observer підкреслив, що 336-та бригада морської піхоти також передислокувалася до Покровська, приєднавшись до 177-го полку та 61-ї, 155-ї та 40-ї бригад, які вже знаходяться в цьому районі.

