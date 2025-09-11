Війна в Україні триватиме ще щонайменше два роки, — Кая Каллас

Висока представниця ЄС виступила перед іспанською пресою на запрошення Європейської комісії у Страсбурзі із заявами щодо Ізраїлю, але згадала й Україну в контексті атаки Росії на Польщу.

У кулуарах Страсбурга зазначають, що конфлікт зайшов у глухий кут, а Росія осміліла, про що свідчить напад на Польщу. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що війна Росії проти України триватиме ще не менше двох років, пише іспанська газета El Pais.

Каллас не надто оптимістична щодо війни в Україні: вона заявила, що "залишилося щонайменше два роки конфлікту".

Джерела, з якими вдалося зв'язатися журналістам, пророкують, що війна затягуватиметься доти, доки "в обох країнах не зміниться керівництво".

На тлі боротьби за світову гегемонію між США і Китаєм Кая Каллас не припускає зміни позиції щодо США після провалу торговельних переговорів, який деякі джерела пов'язують із залежністю від Китаю у сфері безпеки.

Вона також не передбачає зміни позиції щодо Китаю.

Нагадаємо, після вторгнення російських БПЛА в Польщу, президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі впоратися з масованими атаками дронів, оскільки американські системи ППО Patriot виявилися не надто ефективними.

При цьому експерти припускають, що наступною метою Росії може стати цивільний літак над Європою.