Высокая представительница ЕС выступила перед испанской прессой по приглашению Европейской комиссии в Страсбурге с заявлениями по Израилю, но упомянула и Украину в контексте атаки России на Польшу.

В кулуарах Страсбурга отмечают, что конфликт зашел в тупик, а Россия осмелела, о чем свидетельствует нападение на Польшу. Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что война России против Украины продлится еще не менее двух лет, пишет испанская газета El Pais.

Каллас не слишком оптимистичена в отношении войны на Украине: она заявила, что "осталось как минимум два года конфликта".

Источники, с которыми удалось связаться журналистам, предсказывают, что война будет затягиваться до тех пор, пока "в обеих странах не сменится руководство".

На фоне борьбы за мировую гегемонию между США и Китаем Кая Каллас не предполагает изменения позиции в отношении США после провала торговых переговоров, который некоторые источники связывают с зависимостью от Китая в сфере безопасности.

Она также не предполагает изменения позиции в отношении Китая.

Напомним, после вторжения российских БПЛА в Польшу, президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше справиться с массированными атаками дронов, так как американские системы ПВО Patriot оказались не слишком эффективны.

При этом эксперты предполагают, что следующей целью России может стать гражданский самолет над Европой.