Следующий этап: Путин может сбить пассажирский самолет над Европой, — Daily Mail

Эксперты предупреждают, что после атаки дронов на Польшу, Россия может случайно или преднамеренно уничтожить гражданский самолет, летящий над Европой.

Авиакомпании могут пересмотреть свои оценки рисков в Польше после того, как силы НАТО были вынуждены сбивать российские БПЛА в своем воздушном пространстве. Это был первый известный случай, когда член западного военного альянса открыл огонь во время войны России против Украины. И эксперты считают, что Владимир Путин может пойти дальше, пишет Daily Mail.

По словам Мэтью Бори, главного специалиста по разведке консалтинговой компании по авиационным рискам Osprey Flight Solutions, после инцидента авиакомпании, выполняющие рейсы в Польшу, могут рассмотреть возможность полетов дальше на запад от границ России, Украины и Беларуси, чтобы избежать зон конфликта.

По его словам, они могут даже ограничить полеты только дневными часами и иметь при себе дополнительное топливо на случай возможных отклонений от маршрута, аналогично мерам, принятым на Ближнем Востоке.

Наихудшим сценарием для авиакомпаний, совершающих полеты вблизи зоны конфликта, является попадание в самолет — случайное или преднамеренное.

По данным Osprey, с 2001 года было сбито шесть коммерческих самолетов, еще три из них находились на грани катастрофы.

В одном из таких инцидентов в декабре 2024 года на Рождество в Казахстане потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", в результате чего погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту.

Разбитый самолет Azerbaijan Airlines, сбитый Россией Фото: BBC

По данным президента Азербайджана, самолет был сбит российскими ПВО. Президент России не стал утверждать, что самолет сбила Россия, но извинился за то, что "трагический инцидент" произошел в воздушном пространстве его страны.

В 2014 году Россия сбила самолет Malaysia Airlines рейса MH17 над востоком Украины, в результате чего погибли все 298 человек, находившихся на борту, включая 196 граждан Нидерландов и 38 резидентов Австралии .

Лишь спустя 11 лет после авиакатастрофы в мае 2025 года Совет ООН по авиации постановил, что Россия несет ответственность за произошедшее. Москва назвала это решение "скандальным". Кремль всегда отрицал какую-либо ответственность за инцидент.

"Если это происходит чаще, нужно действительно понять, что происходит... Что может пойти не так? Я всегда говорю, что самый большой риск — это неправильная идентификация", — сказал Эрик Схаутен, глава консалтинговой компании по безопасности Dyami.

Вторжение российских беспилотников в Польшу вновь усилило опасения по поводу безопасности гражданского воздушного транспорта в Европе, авиации и страхования.

Варшавские аэропорты имени Шопена и имени Модлина, а также аэропорты Жешува и Люблина на востоке страны временно закрыты перед возобновлением работы.

Сбитый российский дрон в Польше Фото: onet.pl

Растущее число зон конфликтов по всему миру увеличивает нагрузку на авиакомпании и снижает их прибыльность, что усугубляет проблемы с безопасностью и нарушает пассажиропоток. Закрытие воздушного пространства над Россией и Украиной, на всем Ближнем Востоке, между Индией и Пакистаном и в некоторых частях Африки привело к сокращению выбора маршрутов у авиакомпаний.

Авиационные аналитики говорят, что авиакомпании все больше опасаются рисков, связанных с вторжениями в зоны полетов гражданских самолетов.

"Я думаю, это тревожный сигнал для всех в Европе, кто может ожидать подобного чаще", — сказал Схоутен.

Один из российских дронов разрушил дом пожилой пары в Польше. Их спасло только то, что они были на первом этаже и смотрели новости об атаке БПЛА.