Наступний етап: Путін може збити пасажирський літак над Європою, — Daily Mail

Експерти попереджають, що після атаки дронів на Польщу, Росія може випадково або навмисно знищити цивільний літак, що летить над Європою.

Related video

Авіакомпанії можуть переглянути свої оцінки ризиків у Польщі після того, як сили НАТО були змушені збивати російські БПЛА у своєму повітряному просторі. Це був перший відомий випадок, коли член західного військового альянсу відкрив вогонь під час війни Росії проти України. І експерти вважають, що Володимир Путін може піти далі, пише Daily Mail.

За словами Метью Борі, головного фахівця з розвідки консалтингової компанії з авіаційних ризиків Osprey Flight Solutions, після інциденту авіакомпанії, що виконують рейси до Польщі, можуть розглянути можливість польотів далі на захід від кордонів Росії, України та Білорусі, щоб уникнути зон конфлікту.

За його словами, вони можуть навіть обмежити польоти тільки денними годинами і мати при собі додаткове паливо на випадок можливих відхилень від маршруту, аналогічно заходам, прийнятим на Близькому Сході.

Найгіршим сценарієм для авіакомпаній, які здійснюють польоти поблизу зони конфлікту, є потрапляння в літак — випадкове або навмисне.

За даними Osprey, з 2001 року було збито шість комерційних літаків, ще три з них перебували на межі катастрофи.

В одному з таких інцидентів у грудні 2024 року на Різдво в Казахстані зазнав аварії літак "Азербайджанських авіаліній", унаслідок чого загинули 38 із 67 осіб, які перебували на борту.

Розбитий літак Azerbaijan Airlines, збитий Росією Фото: BBC

За даними президента Азербайджану, літак був збитий російськими ППО. Президент Росії не став стверджувати, що літак збила Росія, але вибачився за те, що "трагічний інцидент" стався в повітряному просторі його країни.

У 2014 році Росія збила літак Malaysia Airlines рейсу MH17 над сходом України, внаслідок чого загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, включно зі 196 громадянами Нідерландів і 38 резидентами Австралії.

Лише через 11 років після авіакатастрофи в травні 2025 року Рада ООН з авіації ухвалила, що Росія несе відповідальність за подію. Москва назвала це рішення "скандальним". Кремль завжди заперечував будь-яку відповідальність за інцидент.

"Якщо це відбувається частіше, потрібно дійсно зрозуміти, що відбувається... Що може піти не так? Я завжди кажу, що найбільший ризик — це неправильна ідентифікація", — сказав Ерік Схаутен, голова консалтингової компанії з безпеки Dyami.

Вторгнення російських безпілотників у Польщу знову посилило побоювання з приводу безпеки цивільного повітряного транспорту в Європі, авіації та страхування.

Варшавські аеропорти імені Шопена та імені Модліна, а також аеропорти Жешува та Любліна на сході країни тимчасово закриті перед відновленням роботи.

Збитий російський дрон у Польщі Фото: onet.pl

Зростаюче число зон конфліктів по всьому світу збільшує навантаження на авіакомпанії і знижує їхню прибутковість, що посилює проблеми з безпекою і порушує пасажиропотік. Закриття повітряного простору над Росією і Україною, на всьому Близькому Сході, між Індією і Пакистаном і в деяких частинах Африки призвело до скорочення вибору маршрутів у авіакомпаній.

Авіаційні аналітики кажуть, що авіакомпанії все більше побоюються ризиків, пов'язаних із вторгненнями в зони польотів цивільних літаків.

"Я думаю, це тривожний сигнал для всіх у Європі, хто може очікувати подібного частіше", — сказав Схоутен.

Нагадаємо, Фокус писав про вторгнення російських безпілотників у Польщу.

Один із російських дронів зруйнував будинок літньої пари в Польщі. Їх врятувало тільки те, що вони були на першому поверсі і дивилися новини про атаку БПЛА.