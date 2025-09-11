ЗС РФ нарощують застосування 2С44 "Гіацинт-К": САУ все частіше з'являються на фронті (фото)

Росія активно нарощує кількість самохідних артилерійських установок 2С44 "Гіацинт-К" на передовій, і вони все частіше фіксуються під час вогневих операцій. Примітно, що ці САУ офіційно показані в грудні 2024 року, а в березні повідомлялося про їхні випробування.

У вересні на платформі X з'явилися нові кадри застосування САУ "Гіацинт-К" на фронті, зокрема, на території Донецької області. На них видно, що машини стріляють парами, перебуваючи на значній відстані одна від одної, що зменшує ризик ураження контрбатарейним вогнем і атаками безпілотників.

Ці артилерійські установки були вперше офіційно показані в грудні 2024 року на відео Міноборони РФ. 2С44 поєднує елементи колісної гаубиці 2С43 "Мальва" і буксируваної гармати 2А36 "Гіацинт-Б", що нібито дало змогу:

збільшити дальність стрільби до 29-33 км (до 40 км із сучасними снарядами, а російська сторона заявляє про 50 км при використанні нових боєприпасів);

посилити захист — машини отримали додаткову сітчасту броню для підвищення стійкості до ударів дронів-камікадзе.

Уперше нова артилерія з'явилася на навчаннях Михайлівського військового артилерійського училища, а потім була показана на параді в Москві. Відомо, що такі установки перебувають на озброєнні 238-ї окремої артилерійської бригади.

Технічні характеристики 2С44 "Гіацинт-К"

База: військова вантажівка БАЗ-6010-027 (8×8)

Маса: близько 20 тонн

Двигун: ЯМЗ-849 (500 к. с.)

Швидкість: до 80 км/год

Озброєння: гармата 2А36 "Гіацинт-Б" (модифікована)

Дальність стрільби: 29-33 км (до 40-50 км залежно від боєприпасів)

Нагадаємо, у березні Міністерство оборони РФ презентувало нову колісну артилерійську установку 2С44 "Гіацинт-К", яка поєднує в собі елементи артилерійських систем 2С43 "Мальва" і буксируваної гармати 2А36 "Гіацинт-Б". Тоді повідомлялося, що йдеться, ймовірно, про єдиний екземпляр гаубиці, яку показали на полігоні в Ленінградській області.