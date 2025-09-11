ВС РФ наращивают применение 2С44 "Гиацинт-К": САУ все чаще появляются на фронте (фото)

Россия активно наращивает количество самоходных артиллерийских установок 2С44 "Гиацинт-К" на передовой, и они все чаще фиксируются во время огневых операций. Примечательно, что эти САУ официально показаны в декабре 2024 года, а в марте сообщалось об их испытаниях.

В сентябре на платформе X появились новые кадры применения САУ "Гиацинт-К" на фронте, в частности, на территории Донецкой области. На них видно, что машины стреляют парами, находясь на значительном удалении друг от друга, что уменьшает риск поражения контрбатарейным огнем и атаками беспилотников.

Эти артиллерийские установки были впервые официально показаны в декабре 2024 года на видео Минобороны РФ. 2С44 сочетает элементы колесной гаубицы 2С43 "Мальва" и буксируемого орудия 2А36 "Гиацинт-Б", что якобы позволило:

увеличить дальность стрельбы до 29–33 км (до 40 км с современными снарядами, а российская сторона заявляет о 50 км при использовании новых боеприпасов);

усилить защиту — машины получили дополнительную сетчатую броню для повышения устойчивости к ударам дронов-камикадзе.

Впервые новая артиллерия появилась на учениях Михайловского военного артиллерийского училища, а затем была показана на параде в Москве. Известно, что такие установки находятся на вооружении 238-й отдельной артиллерийской бригады.

Технические характеристики 2С44 "Гиацинт-К"

База: военный грузовик БАЗ-6010-027 (8×8)

Масса: около 20 тонн

Двигатель: ЯМЗ-849 (500 л. с.)

Скорость: до 80 км/ч

Вооружение: пушка 2А36 "Гиацинт-Б" (модифицированная)

Дальность стрельбы: 29–33 км (до 40–50 км в зависимости от боеприпасов)

Напомним, в марте Министерство обороны РФ представило новую колесную артиллерийскую установку 2С44 "Гиацинт-К", которая сочетает в себе элементы артиллерийских систем 2С43 "Мальва" и буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б". Тогда сообщалось, что речь идет, вероятно, о единственном экземпляре гаубицы, которую показали на полигоне в Ленинградской области.