Усиливают давление: ВС РФ перебросили в Донецкую область две бригады морпехов, — OSINT-аналитик (карта)

Российские оккупационные войска перебросили 61-ю и 336-ю бригады морской пехоты в Донецкую область.

Такая перегруппировка российских войск свидетельствует о намерении ВС РФ усилить давление на украинские подразделения, сообщил OSINT-аналитиком Unit Observer.

"Из-за недостатка воды в Донецке многие российские подразделения обращаются к волонтерам за необходимыми запасами. Благодаря этому мы смогли подтвердить, что 61-я и 336-я бригады морской пехоты находятся в Донецке, присоединившись к российской группе морской пехоты", — говорится в сообщении осинтера.

Он также обнародовал карту, на которой отмечено направление переброски российских морпехов.

Направление переброски бригад морской пехоты ВС РФ Фото: Соцсети

Кроме того, Unit Observer подчеркнул, что 336-я бригада морской пехоты также передислоцировалась в Покровск, присоединившись к 177-му полку и 61-й, 155-й и 40-й бригадам, которые уже находятся в этом районе.

