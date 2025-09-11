Усиливают давление: ВС РФ перебросили в Донецкую область две бригады морпехов, — OSINT-аналитик (карта)
Российские оккупационные войска перебросили 61-ю и 336-ю бригады морской пехоты в Донецкую область.
Такая перегруппировка российских войск свидетельствует о намерении ВС РФ усилить давление на украинские подразделения, сообщил OSINT-аналитиком Unit Observer.
"Из-за недостатка воды в Донецке многие российские подразделения обращаются к волонтерам за необходимыми запасами. Благодаря этому мы смогли подтвердить, что 61-я и 336-я бригады морской пехоты находятся в Донецке, присоединившись к российской группе морской пехоты", — говорится в сообщении осинтера.
Он также обнародовал карту, на которой отмечено направление переброски российских морпехов.
Кроме того, Unit Observer подчеркнул, что 336-я бригада морской пехоты также передислоцировалась в Покровск, присоединившись к 177-му полку и 61-й, 155-й и 40-й бригадам, которые уже находятся в этом районе.
Напомним, 11 сентября Кая Каллас заявила, что война в Украине продлится еще минимум два года.
Фокус также писал о том, что ВС РФ наращивают применение 2С44 "Гиацинт-К".