Везуть за 6000 км: РФ вигрібає старі БМП зі складу резерву у Комсомольську-на-Амурі (фото)

Протягом більш як трьох років війни Російська Федерація опинилась у ситуації, коли їй довелось розконсервовувати бронемашини піхоти на найдальшому полігоні у Хабаровському краї. Росіяни розбирають старі бронемашини на запчастини, а деякі намагаються ремонтувати.

Related video

Зі 111 Центральна база резерву танків почали забирати старі БМП для потреб російської армії, написав OSINT-аналітик з ніком Jompy у соцмережі X (Twitter). Полігон розташований неподалік від Комсомольськ-на-Амурі на Далекому Сході, на відстані 6 тис. км. Аналітик зауважив, що росіяни розбирають найбільш пошкоджені машини, а ті, що більш-менш цілі, починають ремонтувати.

Допис Jompy про БМП РФ з'явився увечері 6 жовтня. Аналітик проаналізував супутникові фото полігону у Хабаровському країн. Перші два фото — майданчик, заповнений близько 20 рядами та кількома хаотичними групами старих машин.

"Вони нарешті беруться за всі ці пошкоджені БМП і намагаються відремонтувати якомога більше", — написав він.

Техніка РФ - супутникове фото полігону у Хабаровському краї Техніка РФ - супутникове фото майданчика зі старими БМП РФ Фото: Jompy / X

Аналітик опублікував збільшені фрагменти зображення і пояснив, що частина старих бронемашин саме у процесі розбирання на запчастини, а частина — вже відремонтували і, ймовірно, готові до відправки (близько 50 од).

Техніка РФ - старі БМП у розібраному вигляді Фото: Jompy / X

Техніка РФ - старі БМП у відремонтованому вигляді Фото: Jompy / X

Jompy помітив, серед іншого, залишки танків Т-80 (без башт, лише корпуси) і навіть один БТР-50. Крім того, він нагадав висновки аналітика з ніком D'Mithridates, який зауважив, що росіяни планують переробляти Т-80 на важкі вогнеметні установки ТОС-1 та броньовані евакуаційні машини БРЕМ-80.

"Оскільки певні типи бронетехніки стають рідкісними, потрібні більш відчайдушні заходи", — підсумував Jompy.

Техніка РФ — що відомо

На порталі "Мілітарний" додали деталі до інформації аналітика. Зокрема, уточнюється, що ідеться про склад резерву, про який вже писали на початку 2022 року. На той час звернули увагу, що на 111 Центральній базі резерву (в/ч 42857, координати 50.692576,136.868322) зберігалось понад тисячу старих танків. На Google maps можна відшукати вказану місцевість і виділити частину, яка фігурує на фото OSINTера. Бачимо, що площа, відведена від БМП, — орієнтовно 11 га.

Техніка РФ - яка площа зберігання БМП на 111 Центральній базі резерву РФ Фото: Google Maps

Тим часом взимку 2025 року медіа Budiness Insider аналізували орієнтовну кількість БМП РФ. З'ясувалось, річні втрати бронетехніки росіян — на рівні 6 тис. од. При цьому в грудні 2024 Jompy підрахував, що станом на кінець другого року війни Москва тримала на зберіганні 2358 бронемашин різних типів (БТР-60/70/80), а на початку вторгнення їх було 3673. Таким чином, темпи розконсервування старих машин — "мінус" 36% запасів протягом двох років.

Нагадуємо, у вересні OSINT-аналітики повідомили про "драматичні зміни" у втратах бронетехніки ЗС РФ.