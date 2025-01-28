Точку неповернення пройдено: у ЗС РФ не залишається бронетехніки для штурмів, крім "Жигулів", — Forbes

Але за втрат бронетехніки та іншої важкої техніки, які тепер перевищують 15 000, атаки на "Жигулях" стають дедалі поширенішими.

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На тлі виснаження запасів бронетехніки через катастрофічні втрати в Україні та західній частині Росії, російські військові вирушають на штурми на цивільних автомобілях. І не просто на будь-яких цивільних автомобілях, на "Жигулях". Про це пише Forbes.

Восени минулого року перші російські штурмові групи пересіли на "Жигулі" і вирушили в практично самовбивчі атаки нейтральною смугою на сході України, яку патрулюють безпілотники. Тоді це здавалося поодинокими випадками в підрозділах, яким не вистачало транспортних засобів.

Тепер же — за втрат бронетехніки та іншої важкої техніки, які тепер перевищують 15 000, — атаки на "Жигулях" стають дедалі поширенішими.

"Думаю, цей штурм "Лад" тепер став нормою?" — зазначив OSINT-аналітик Moklasen, вивчивши чергове відео ударів українських безпілотників.

Штурм "Лад"

Ендрю Перпетуа, інший аналітик, теж здивований.

"Час штурму, — написав він. — Усі на "Ладах".

"Лади" і більш потужні "Ниви" почали з'являтися у великих кількостях серед російських штурмових підрозділів на тлі виснаження резервів техніки. Росія щорічно виробляє близько 200 нових бойових машин БМП-3 і 90 нових танків Т-90М, а також кілька сотень інших бронемашин, включно з колісними бойовими машинами БТР-82.

Але при цьому за рік втрачає бронетехніку в кількості 6000 одиниць. Протягом двох років Кремль компенсував чотиризначний розрив між втратами й виробництвом завдяки застарілим машинам, які знімалися з довгострокового зберігання. На складах часів холодної війни колись зберігалися величезні запаси старих танків та інших бронемашин. Але тепер навіть ці запаси закінчуються.

Аналітик Jompy пояснив це на прикладі колісних бойові машини БТР.

"Схоже, що у Росії все ще є загалом 2358 БТР-60/70/80 із 3673, які перебували на зберіганні до війни", — зазначав Jompy у грудні.

"Насправді, більшість транспортних засобів — це старі БТР-60 і -70, і вони в поганому стані", — додав він.

Для такої оцінки використовували супутникові знімки 1063-го логістичного центру в Сайграєво, недалеко від кордону з Монголією, і додаткові знімки автопарків у російському ексклаві Калінінграді, а також Смоліно, на захід від Москви.

Виявилося, що жоден транспортний засіб у Сайграєво не переміщався зі свого місця з 2020 року. Ті, що знаходяться в Калінінграді, стояли нерухомо з 2018 року. Транспорт у Сайграєво не зрушив ні на дюйм із 2010 року.

Російська техніка на складах

"Транспортний засіб, який так довго не рухається, — це мертвий транспортний засіб, — пояснив Jompy. — І якщо ви мені не вірите, ви напевно бачили, що відбувається з покинутими цивільними автомобілями лише за кілька років на відкритому повітрі".

Протягом місяців оглядачі сперечалися про те, чи досягнуть російські збройні сили критичної точки, коли зусилля зі створення транспортних засобів будуть зведені нанівець, і коли це станеться.

Масова поява "Лад" під час штурмів — явна ознака того, що точка неповернення пройдена. З кожним днем, поки триває війна РФ з Україною, у росіян буде дедалі менше бронетехніки, і вони дедалі більше покладатимуться на цивільні автомобілі для перевезення військ.

Нагадаємо, що ЗС РФ хочуть утворити "котел" на 1200 кв.км "від Покровська до Часового Яру".

Також повідомлялося, що військовий пояснив, куди хочуть дійти ЗС РФ до кінця лютого, і де намагаються розвивати наступ.