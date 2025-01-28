Точка невозврата пройдена: у ВС РФ не остается бронетехники для штурмов, кроме "Жигулей", — Forbes

Но при потерях бронетехники и другой тяжелой техники, которые теперь превышают 15 000, атаки на "Жигулях" становятся все более распространенными.

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На фоне истощающихся запасов бронетехники из-за катастрофических потерь в Украине и западной части России, российские военные отправляются на штурмы на гражданских автомобилях. И не просто на любых гражданских автомобилях, на "Жигулях". Об этом пишет Forbes.

Осенью прошлого года первые российские штурмовые группы пересели на "Жигули" и отправились в практически самоубийственные атаки по патрулируемой беспилотниками нейтральной полосе на востоке Украины. Тогда это казалось единичными случаями в подразделениях, которым не хватало транспортных средств.

Теперь же — при потерях бронетехники и другой тяжелой техники, которые теперь превышают 15 000, — атаки на "Жигулях" становятся все более распространенными.

"Думаю, этот штурм "Лад" теперь стал нормой?" — отметил OSINT-аналитик Moklasen, изучив очередное видео ударов украинских беспилотников.

Штурм "Лад"

Эндрю Перпетуа, другой аналитик, тоже удивлен.

"Время штурма, — написал он. — Все на "Ладах".

"Лады" и немного более мощные "Нивы" начали появляться в больших количествах среди российских штурмовых подразделений на фоне истощающихся резервов техники.

Россия ежегодно производит около 200 новых боевых машин БМП-3 и 90 новых танков Т-90М, а также несколько сотен других бронемашин, включая колесные боевые машины БТР-82.

Но при этом за год теряет бронетехнику в количестве 6000 единиц. В течение двух лет Кремль компенсировал четырехзначный разрыв между потерями и производством за счет устаревших машины времен Холодной войны, которые снимались с долгосрочного хранения.

На складах времен холодной войны когда-то хранились огромные запасы старых танков и других бронемашин. Но теперь даже эти запасы на исходе.

Аналитик Jompy объяснил это на примере колесных боевые машины БТР.

"Похоже, что у России все еще есть в общей сложности 2358 БТР-60/70/80 из 3673, которые находились на хранении до войны", — отмечал Jompy в декабре.

"На самом деле, большинство транспортных средств — это старые БТР-60 и -70, и они в плохом состоянии", — добавил он.

Для такой оценки использовались спутниковые снимки 1063-го логистического центра в Сайграево, недалеко от границы с Монголией, и дополнительные снимки автопарков в российском эксклаве Калининграде, а также Смолино, к западу от Москвы.

Оказалось, что ни одно транспортное средство в Сайграево не перемещалось со своего места с 2020 года. Те, что находятся в Калининграде, стояли неподвижно с 2018 года. Транспорт в Сайграево не сдвинулся ни на дюйм с 2010 года.

Российская техника на складах

"Транспортное средство, которое так долго не двигается, — это мертвое транспортное средство, — объяснил Jompy. — И если вы мне не верите, вы наверняка видели, что происходит с брошенными гражданскими автомобилями всего за несколько лет на открытом воздухе".

На протяжении месяцев обозреватели спорили о том, достигнут ли российские вооруженные силы критической точки, когда усилий по созданию транспортных средств будут сведены на нет, и когда это произойдет.

Массовое появление "Лад" во время штурмов — явный признак того, что точка невозврата пройдена. С каждым днем, пока продолжается война РФ с Украиной, у россиян будет все меньше бронетехники, и они будут все больше полагаться на гражданские автомобили для перевозки войск.

Напомним, что ВС РФ хотят образовать "котел" на 1200 кв.км "от Покровска до Часового Яра".

Также сообщалось, что военный объяснил, куда хотят дойти ВС РФ до конца февраля, и где пытаются развивать наступление.